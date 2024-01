Roma-Atalanta, probabili formazioni: la decisione su Bove e Cristante

Tutto pronto per la sfida tra Roma-Atalanta, match valido per la 19^ giornata di Serie A e che spingerà gli uomini di Mourinho alla caccia ai tre punti dopo il brutto passo falso contro la Juventus

Piede sull’acceleratore e sprint deciso per la conquista dei tre punti: la Roma dovrà cercare di dimenticare immediatamente la sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus per non perdere terreno per la lotta al 4° posto. Mourinho si affiderà al solito 3-5-2. Non ci sarà Ndicka, impegnato in Coppa d’Africa, il tecnico portoghese potrebbe arretrare nuovamente Cristante al centro della difesa con Llorente centrale-sinistro.

Mourinho scioglierà gli ultimi dubbi nel corso dei prossimi allenamenti e dopo l’ultimo test di rifinitura. Qualora Cristante dovesse agire al centro della difesa, sarà Bove a prendere posto in mezzo al campo. Il giovane centrocampista giallorosso sarà affiancato da Paredes, e Pellegrini. Nessun dubbio sulla fascia destra: Kristensen sarà confermato titolare dopo le ultime buone prestazioni.

Dubbio sul versante opposto: bocciato quasi definitivamente Spinazzola, Zalewski si giocherà una maglia da titolare con El Shaarawy, con le quotazioni di quest’ultimo in leggero rialzo rispetto a quelle dell’italo-polacco. Sono attese novità nel corso delle prossime ore. Pochi dubbi in attacco: Dybala affiancherà Lukaku.

Roma-Atalanta, probabili formazioni: Gasperini senza Lookman

Non solo Ndicka, anche Gasperini dovrà fare a meno di Lookman, impegnato in Coppa d’Africa. Al posto del trequartista nigeriano il tecnico nerazzurro si affiderà alla coppia Koopmeiners-De Ketelaere, anche se il centrocampista olandese, nella prossima sfida, potrebbe agire da centrale di centrocampo con De Roon arretrato in difesa al posto dell’infortunato Scalvini. Bisognerà capire se Gasperini potrà contare immediatamente sul neo acquisto Hien, a quel punto Koopmeiners potrebbe tornare sulla linea dei trequartisti in coppia con il giovane belga e a sostegno di Scamacca. Di seguito le probabili formazioni di Roma-Atalanta, match valido per la 19^ giornata di Serie A:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski/El Shaarawy; Dybala, Lukaku

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini/De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Scamacca