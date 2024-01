Sassuolo, futuro deciso per Berardi: l’annuncio di Carnevali

Il Sassuolo ha deciso il futuro di Domenico Berardi: è arrivato l’annuncio dell’amministratore delegato Carnevali

Il Sassuolo è uscito sconfitto dalla sfida contro l’Atalanta agli ottavi di finale di Coppa Italia. Un 3-1 al Gewiss Stadium arrivato grazie a Charles De Ketelaere autore di una doppietta e a una rete di Miranchuk. Solo nel finale è arrivato il gol di Boloca, uno dei giocatori più importanti dei neroverdi in questa prima parte di stagione.

La stagione del Sassuolo fino a questo momento sta lasciando molto a desiderare. Sono solo due i punti di distanza dal Verona terzultimo e a Dionisi servirà tutto l’aiuto possibile per condurre un campionato più tranquillo, almeno nei prossimi mesi. Il mercato in questo senso può dare una mano importante.

Già tenere i giocatori più forti sarebbe un grande risultato per il Sassuolo. Su tutti c’è ovviamente Domenico Berardi, finito nel mirino della Juventus già la scorsa estate, ma la richiesta di Carnevali è sempre stata di almeno 25-30 milioni di euro.

Una cifra molto alta per le risorse a disposizione della Juve, che ha provato a far leva sulla volontà di Berardi di provare un’esperienza diversa dopo praticamente una vita passata con la maglia neroverde.

L’annuncio di Carnevali su Berardi

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Mediaset: “Berardi è incedibile, vogliamo tenere i top player della nostra squadra. L’intenzione è quella di rinforzare la rosa, giocatori come Mimmo resteranno qui. Per eventuali interessamenti bisognerà attendere la prossima estate”.

Berardi in questa stagione ha collezionato 14 presenze in Serie A, segnando 9 gol e siglando 3 assist. E’ il giocatore più importante del Sassuolo e Carnevali non ha intenzione di venderlo a gennaio. Per eventuali trattative, dunque, la Juve dovrà attendere giugno.

La stessa cosa si può intendere anche per Boloca, per esempio, ma anche per Matheus Henrique e Laurienté. Ma Carnevali ha dimostrato anche di non volersi privare di tutti i top insieme in una singola sessione di mercato. E’ possibile, dunque, che la prossima estate sia l’ultima in cui Berardi possa seriamente lasciare il Sassuolo.

Per anni, infatti, sono state tante le voci che vedevano Berardi andar via dal Sassuolo. Ma le richieste del club neroverde e una voglia del giocatore non proprio matta di lasciare hanno sempre impedito che ciò accadesse. La Juventus resta spettatrice interessata, consapevole del fatto che mettersi d’accordo con Carnevali non sarà semplice.