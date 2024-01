Mercato Cagliari, emergenza attacco: si ferma anche Pavoletti, scelto il nuovo obiettivo

Il mercato del Cagliari di gennaio potrebbe concentrarsi maggiormente sulla ricerca di un nuovo attaccante. L’assenza di Luvumbo, impegnato in Coppa d’Africa e i recenti problemi fisici anche di Pavoletti, potrebbero accelerare le operazioni in vista dei prossimi giorni

Caccia a un nuovo attaccante? Il Cagliari potrebbe valutare concretamente l’idea di spingere il piede sull’acceleratore per la ricerca di un nuovo attaccante di esperienza capace di interagire alle perfezione con Lapadula, ma anche con Petagna e gli altri componenti del reparto offensivo rossoblù. La sensazione è che il Cagliari vorrebbe puntare a un profilo raggiungibile con la formula del prestito secco.

Nelle ultime ore sarebbe avanzato il nome di Defrel, attaccante attualmente in forza al Sassuolo, ma pronto a dire addio al club neroverde in caso di offerta vantaggiosa. Il diretto interessato, infatti, vorrebbe abbracciare l’inizio di una nuova avventura che gli possa consentire di giocare con maggiore costanza e continuità. Il Cagliari, da questo punto di vista, potrebbe fare proprio al caso del centravanti ex Sampdoria.

Nelle ultime ore, inoltre, Ranieri dovrà fare i conti anche con il ko di Pavoletti. Problema muscolare per il centravanti livornese, il quale difficilmente sarà a disposizione per la delicata sfida salvezza contro il Lecce. Le sue condizioni verranno monitorate nel corso delle prossime ore.

Mercato Cagliari, nessuna cessione a gennaio: Luvumbo resta

Nessun addio a gennaio e pericolo scongiurato sul fronte Luvumbo. L’attaccante angolano, infatti non lascerà la Sardegna nel mese di gennaio e terminerà la stagione agli ordini di Ranieri. Il Napoli, fortemente interessato all’attaccante del Cagliari, potrebbe spingere il piede sull’acceleratore fin da subito per cercare di convincere il club rossoblù a dire sì.

Come detto, però, per il momento il Cagliari avrebbe chiuso alla possibilità di addio. Logicamente, in caso di offerta irrinunciabile, non è escluso che il club isolano apra all’addio già nel corso delle prossime settimane. In questo caso, però, oltre al possibile assalto a Defrel potrebbe arrivare l’affondo anche su una nuova seconda punta.