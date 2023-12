Napoli-Cagliari, la decisione di Ranieri su Lapadula, Luvumbo e Pavoletti

Via il sipario alla sfida tra Napoli-Cagliari, con la compagine ospite pronta a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di complicare i piani rimonta scudetto della squadra di Sarri. Occhio ai dubbi di Ranieri e alle ultimissime novità

Il Cagliari proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di confermare l’ottimo periodo di forma e dare seguito al successo in extremis contro il Sassuolo. Match complicato allo stadio Diego Maradona di Napoli, ma Ranieri proverà a vendere cara la pelle per cercare di rende complicati i piani azzurri. Pochi dubbi in difesa dove Zappa sarà confermato nel ruolo di terzino destro con Augello a sinistra.

Lo stesso tecnico rossoblù ha confermato la coppia Goldaniga-Dossena al centro della difesa. Nandez farà ritorno in mezzo al campo in posizione di mezz’ala destra, mentre Makoumbou riprenderà posto in mezzo al campo dopo il recente turno di squalifica. Ranieri dovrà sciogliere alcuni dubbi offensivi riguardanti i ballottaggi tra Lapadula-Petagna e Luvumbo-Oristanio. Più defilate le candidatura di Pavoletti e Shomurodov dal primo minuto.

Per quel che riguarda Pavoletti, il tecnico rossoblù ha confermato che l’ex Napoli, Sassuolo e Genoa reciterà il ruolo di 12esimo uomo a gara in corso: “Pavoletti sarà il nostro Altafini”. Difficilmente, quindi, l’attaccante livornese partirà dal primo minuto nella sfida contro il Napoli.

Napoli-Cagliari, Lapadula e Luvumbo in vantaggio su Petagna e Oristanio

Ranieri dovrà sciogliere gli ultimi dubbi riguardanti il reparto offensivo. Lapadula sarà confermato titolare, mentre la sensazione è che Luvumbo sarà preferito a Oristanio. Il tecnico rossoblù non dovrebbe mischiare le carte, confermando la coppia offensiva titolare, anche se Luvumbo sarà valutato nelle prossime ore perchè non al meglio fisicamente.

Per quel che riguarda Lapadula, invece, a prescindere dalla recente operazione al naso, il bomber peruviano dovrebbe partire regolarmente dal primo minuti. Attenzione, però, anche alla candidatura di Petagna. Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Cagliari, match valido per la 16^ giornata di Serie A:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati; Viola; Lapadula, Luvumbo