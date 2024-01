Un anno senza Gianluca Vialli: il suo ricordo vivrà per sempre

Un anno senza Gianluca Vialli, un vuoto incolmabile quello che il campione ha lasciato: il suo ricordo vivrà per sempre.

Un anno senza Gianluca Vialli è trascorso. La notizia della sua scomparsa è arrivata, contro la volontà di chiunque, quel 6 gennaio dello scorso 2023 portando con sé tristezza e tanta amarezza. Vialli è venuto a mancare nel silenzio della notte, accompagnato dall’affetto della sua famiglia. Il vuoto da lui lasciato è incolmabile, il peso della mancanza di quel sorriso da campione umile è ogni giorno più importate. Chi l’ha conosciuto lo sottolinea, chi ha visto le sue prodezze in campo lo può confermare: il ricordo di Vialli vivrà per sempre.

Gianluca Vialli ha di fatto provato con tutte le sue forze a portar via dal suo corpo un ospite indesiderato che poi si è rivelata imbattibile. Non ha pero mai perso il sorriso, è sempre rimasto se stesso, ha sempre avuto lui una parola in più per rincuorare il prossimo. Ed è stato ancora protagonista negli Euro 2020, in cui piace pensare che l’Italia abbia vinto l’Europeo proprio in suo onore. A un anno dalla sua scomparsa tutti vogliono allora ricordare cosa e chi Gianluca Vialli sia stato per ognuno di noi.

Vialli, un anno senza il Campione: il suo sorriso resterà scolpito nel cuore di tutti

La carriera di Vialli è legata alla Juventus con cui ha vinto lo Scudetto nel 1995, alla Sampdoria con cui ha vinto uno storico Scudetto del 1991, alla Cremonese ma anche alla Premier League, con il Chelsea che ha fatto da sua seconda casa fino al ritiro dal calcio giocato. La sua carriera calcistica è perciò stata incredibile. A tratti anche rivoluzionaria per gli anni ’90, che ricordano benissimo le sue prodezze in area di rigore.

Non è un caso infatti che chiunque stia ricordando il Vialli calciatore, allenatore ma soprattutto uomo in questa giornata che porterà sulle proprie spalle il peso di una responsabilità innegabile. Come ha scritto la Juventus su ‘X-Twitter’: “Gianluca Vialli, per sempre“. Ed è proprio così, perché dimenticarlo è impossibile. Non è un’opzione da poter prendere neppure in considerazione.