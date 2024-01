PSG ancora sotto accusa: corruzione nel Pallone d’Oro

Il PSG è al centro di un’altra inchiesta della stampa francese, che stavolta accusa il club franco-qatariota di aver corrotto un importante giornalista.

È in piena tempesta, il Paris Saint-Germain: dopo l’inchiesta sullo scandalo fiscale dei giorni scorsi, la testata ‘Mediapart’ lancia nuove accuse molto serie contro il club parigino. Nell’occhio del ciclone è finito un noto giornalista francese Pascal Ferré, ex caporedattore della prestigiosa rivista ‘France Football’ e, da gennaio 2023, responsabile della comunicazione del PSG. Il club avrebbe corrotto Ferré per ottenere vari favori, compresa l’assegnazione del Pallone d’Oro a un suo giocatore.

Tutto parte, ancora una volta, dal dirigente Jean-Martial Ribes, già al centro dei discussi legami con il governo francese che avrebbero consentito al PSG di evadere le tasse sul trasferimento di Neymar. Nel luglio 2019, riportano sia ‘Mediapart’ che ‘Le Monde’, Ribes avrebbe chiesto a Ferré di non pubblicare un articolo critico sul presidente Al Khelaifi su ‘France Football’ e ‘L’Equipe’ (che condividono l’editore). L’articolo in questione si riferiva ad accuse di pagamenti illegali all’agente di Pastore, risalenti al 2011.

Negli anni successivi, però, il giornalista avrebbe ricevuto diversi favori dalla società parigina, come ingressi gratuiti allo stadio in settori privilegiati e anche viaggi e soggiorni spesati in Qatar. Uno di questi, avvenuto a marzo 2021, sarebbe stato pagato direttamente dal governo di Doha, con una cifra pari a 9.000 euro. Pochi mesi dopo, ‘France Football’ dedicava una copertina ad Al Khelaifi, celebrato come “il principe del deserto”.

I controversi legami del PSG con ‘France Football’: nel mirino il Pallone d’Oro

Tutto ciò sarebbe servito, riportano le due testate francesi, per un’attività di lobbying necessaria a ottenere l’assegnazione del Pallone d’Oro del 2021 a Leo Messi. L’argentino era da poco arrivato al PSG dal Barcellona, ed era reduce da una stagione piuttosto deludente in termini di risultati, eppure ricevette il premio come miglior calciatore in Europa. È stato il primo calciatore militante al PSG a ricevere il Pallone d’Oro, poiché nel 1995 George Weah lo vinse poco dopo essere passato al Milan.

All’epoca Ferré, in quanto caporedattore di ‘France Football’, era a capo dell’organizzazione del premio, anche se al momento non è dimostrato che abbia influito sull’assegnazione a Messi. Resta il fatto che, da gennaio 2023, il giornalista è poi passato a lavorare per il club di Al Khelaifi. Queste accuse, per il momento, mettono decisamente in discussione il prestigio di ‘France Football’, una delle riviste sportive più importanti al mondo.