Milan, Pioli dopo il successo ad Empoli: “I conti si fanno alla fine. Sullo Scudetto…”

Dopo la vittoria netta del suo Milan contro l’Empoli, Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari di Claudio Ranieri, il Milan si è ripetuto anche in campionato. Anche nella gara di oggi delle 12.30, infatti, il team rossonero ha fornito una prestazione, risolvendo la ‘pratica Empoli’ già nei primi minuti della gara, visto che ha sbloccato con Loftus-Cheek già all’11’.

Il calciatore inglese, di fatto, è stato bravo a depositare in rete un’azione iniziata sull’asse Reijnders-Leao. Il Milan ha dominato la gara del Castellani, considerando che al 30’ è andato sul doppio vantaggio con Giroud su un calcio di rigore concesso dall’arbitro La Penna per un fallo di mano di Maleh, visto al monitor dopo la chiamata del Var.

Nella seconda frazione di gara, invece, c’è stata qualche occasione per l’Empoli, soprattutto con Cambiaghi e Caputo, per riaprire la partita che, però, è terminata all’88’con il 0-3 firmato dal giovane Chaka Traoré. Con questo risultato, in attesa della gara delle ore 18 della Juve a Salerno, il Milan si è portato a soli 4 punti dal secondo posto. Lo stesso Stefano Pioli non ha nascosto la propria soddisfazione per questa vittoria.

Milan, Stefano Pioli dopo la vittoria con l’Empoli: “Abbiamo gestito bene la gara, ma dobbiamo pensare a partita per partita”:

Il tecnico del Milan, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Abbiamo disputato sicuramente un ottimo primo tempo, rendendo la gara più facile di quello che era. L’abbiamo gestita bene, ora non dobbiamo né guardarsi troppo indietro né troppo avanti. Dobbiamo pensare a partita per partita”.

Stefano Pioli ha poi continuato il suo intervento: “Se possiamo pensare ancora allo Scudetto? No, dobbiamo solo giocare le gare e fare punti. Abbiamo disputato un girone d’andata appena superiore a quello dell’anno scorso, quando poi abbiamo disputato un ritorno non sufficiente. I conti si fanno alla fine, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi”.

L’allenatore del Milan, di fatto, ha ragione a rilasciare queste parole, visto che già nei prossimi giorni la sua squadra ha di fronte a sé due gare importanti. I rossoneri, infatti, sfideranno prima l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ai quarti di finale di Coppa Italia e poi la Roma di José Mourinho in uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.