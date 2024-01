Inter, ufficiale la cessione: Marotta prepara altri due addii

L’Inter, dopo aver piazzato il colpo Buchanan, si concentrerà sulle cessioni: ufficializzato il passaggio di Agoumé al Siviglia.

La principale criticità emersa nella prima parte della stagione (ovvero l’assenza di un’alternativa di livello di Denzel Dumfries) è stata sanata attraverso l’acquisto di Tajon Buchanan. Ora l’Inter si concentrerà sulle cessioni, in modo tale da sfoltire la rosa ed incassare risorse preziose da reinvestire subito sulle prossime operazioni in entrata. Proprio nella mattinata odierna è stata ufficializzata la partenza di un calciatore rimasto ai margini finora.

Lucien Agoume, impiegato soltanto una volta fin qui (contro la Salernitana il 30 settembre) per un totale di 4 minuti, si è infatti trasferito al Siviglia. I contatti nelle scorse ore sono proseguiti in maniera fruttuosa, consentendo alle parti coinvolte di trovare l’intesa decisiva e produrre la fumata bianca. La formula è quella del prestito fino al 30 giugno con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.

Chiusa la pratica relativa al 21enne francese, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta a breve conta di salutare anche Stefano Sensi, finito nel mirino del Leicester primo in Championship. L’ex Sassuolo nelle amichevoli estive era riuscito a mettersi in particolare evidenza, al punto da ottenere l’agognata permanenza in nerazzurro. I vari infortuni rimediati ed il poco spazio ricevuto (3 apparizioni in Serie A), uniti ad un contratto in scadenza tra 6 mesi, hanno però spinto il manager ad inserirlo nell’elenco dei giocatori sacrificabili.

Inter, Marotta concentrato sulle cessione: Agoumé al Siviglia, Sensi tentato dal Leicester

Il 28enne originario di Urbino, come detto, è tentato dall’opportunità di sbarcare in Inghilterra alla corte di Enzo Maresca. Le “Foxes” stanno dominando il campionato e per consolidare le chance di tornare in Premier sono intenzionate a regalare all’allenatore un rinforzo di qualità ed esperienza. Il mirino, in particolare, è stato puntato proprio su Sensi. Marotta, dal canto suo, non si opporrà alla partenza ma lo lascerà andare soltanto in presenza di una proposta economica compresa tra i 2 e i 3 milioni.

Tutto da scrivere, poi, il futuro di Alexis Sanchez che ha faticato a rendersi utile alla causa. Il bilancio comprende 2 reti (entrambe in Champions) in 14 apparizioni, a fronte di svariate prestazioni incolori. Per lui si sono fatte avanti l’Al-Ittihad, l’Al-Ettifaq e l’Al-Shabab. Ora resta da vedere quale sarà la decisione del cileno, spinto dall’amico Arturo Vidal a lasciare subito l’Inter e tornare protagonista altrove. In caso di addio, Marotta andrebbe subito all’assalto di Mehdi Taremi in uscita dal Porto. La mini-rivoluzione si avvicina. Sono giorni intensi in casa Inter.