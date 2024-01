Clamoroso in casa Roma: esonerato Mourinho, è ufficiale

José Mourinho e la Roma si salutano: il club giallorosso ha preso la sua decisione e ha deciso di esonerare il portoghese. C’è il comunicato ufficiale.

José Mourinho e la Roma si separano: il club, dopo l’ultimo periodo decisamente negativo vissuto dalla squadra, ha deciso di esonerare il tecnico portoghese. L’annuncio, con il comunicato ufficiale, è arrivato all’improvviso.

Prima il Derby perso contro la Lazio in Coppa Italia, poi il big match di campionato perso contro il Milan. Il nono posto in campionato con soli 29 punti conquistati finora. Tante possono essere state le presunte ragioni che hanno potuto spingere i Friedkin a prendere una decisione netta.

E così José Mourinho è stato sollevato dal suo ruolo di tecnico della Roma con effetto immediato. Non siederà perciò più, già a partire da sabato 20 gennaio quando la squadra affronterà il Verona in casa all’Olimpico, sulla panchina giallorossa.

Roma, Mourinho esonerato: c’è il comunicato ufficiale da parte del club giallorosso

Come si legge dai canali ufficiali della società giallorossa: “L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve”.

Poi il messaggio da parte di Dan e Ryan Friedkin: “Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per capire come, da qui in avanti, la società intenderà muoversi.