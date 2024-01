Mercato Monza, cessione a sorpresa e arriva il nuovo attaccante

Il mercato del Monza potrebbe cambiare marcia nel corso dei prossimi giorni. Occhio alle strategie del club brianzolo e attenzione anche ai possibili colpi di scena che potrebbero concretizzarsi da qui fino al 2 febbraio

Quali saranno le nuove strategie del mercato del Monza in vista delle prossime due settimane? Come confermato da Sky Sport nei giorni scorsi, il club brianzolo potrebbe valutare l’affondo su un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo per la seconda parte della stagione. Attenzione anche al futuro di Colombo e al nuovo retroscena.

Il centravanti del Monza, di proprietà del Milan, potrebbe rientrare nell’affare tra Milan-Torino per il possibile passaggio di Buongiorno in maglia rossonera. L’attuale attaccante del Monza si trasferirebbe in maglia granata come contropartita tecnica. Un’operazione che potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni, ma che potrebbe confermare Colombo in maglia Monza almeno fino al termine della stagione.

Considerando i soli tre gol in campionato dell’ex Lecce, il Monza vorrebbe arricchire il suo parco attaccanti per regalare a Palladino una nuova soluzione offensiva che possa permettere al Monza di trovare la via del gol con maggiore costanza. Da valutare anche i nomi di Nzola e Belotti, sogni nel cassetto della dirigenza brianzola, ma piste di difficile percorrenza.

Mercato Monza, Colombo resta fino a giugno: la verità su Belotti

Qualora il Milan dovesse decidere di affondare il colpo su Buongiorno già nell’attuale sessione di mercato, mettendo sul piatto il cartellino di Colombo, il Monza potrebbe tutelarsi e ricercare un nuovo centravanti in vista del presente, ma soprattutto in chiave futura. Come detto, Colombo dovrebbe restare in maglia biancorossa almeno fino al termine della stagione, ma il Monza potrebbe muoversi con largo anticipo per la ricerca di un nuovo centravanti.

Attenzione al nome di Belotti, pupillo di Galliani già da diverse finestre di mercato. Difficilmente la Roma aprirà all’addio del Gallo, ma tutto potrebbe dipendere dalle intenzioni del diretto interessato. L’ex Torino potrebbe dire sì alla possibile cessione per abbracciare l’inizio di una nuova avventura che gli possa consentire di giocare con costanza per provare a convincere Spalletti a puntare su di lui in vista dei prossimi Europei. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.