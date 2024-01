Mercato Genoa, rossoblù scatenati dopo Dragusin: pronto un triplo colpo

Il Genoa è molto attivo in questa sessione invernale del mercato. Preso Bohinen dalla Salernitana, ora una punta.

Prosegue il prolungato periodo positivo del Genoa. L’ultima sconfitta in campionato risale al 10 dicembre: da quel momento in poi i rossoblù hanno inanellato una serie di risultati utili consecutivi (4 pareggi e la vittoria ai danni del Sassuolo) dimostrando di poter lottare per obiettivi prestigiosi. Il vantaggio nei confronti del Verona terzultimo ammonta a 5 punti ed il Grifone in questa sessione di mercato conta di investire, al fine di potenziare la rosa a disposizione di Alberto Gilardino ed aumentare l’attuale gap.

Il primo colpo, finanziato dalle risorse incamerate tramite la cessione di Radu Dragusin, riguarda il centrocampo. Nelle ultime ore, infatti, è stato definito l’acquisto di Emil Bohinen proveniente dalla Salernitana. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni in caso di ottenimento della salvezza. Il norvegese, che fin qui ha totalizzato 12 presenze nel torneo, a breve svolgerà le visite mediche di rito ed in seguito si aggregherà al gruppo. Un innesto che amplia le opzioni di scelte dell’allenatore. Il quale, ora, si aspetta almeno altre due operazioni in entrata.

Il piano, in particolare, prevede l’acquisto di un elemento che possa potenziare il reparto offensivo alla luce delle opache prestazioni fornite da George Puscas (zero reti in 8 apparizioni) e da Caleb Ekuban (un gol e un assist in 14 gare). Il preferito è una vecchia conoscenza genoana, che sarebbe più che felice di tornare nella Città della Lanterna. Parliamo di M’Baye Niang, intenzionato a lasciare subito l’Adana Demirspor dopo essere entrato in rotta di collisione con l’ambiente turco.

Genoa, Gilardino vuole un attaccante: due nomi al vaglio

Il francese nelle ultime 4 partite di campionato non è stato convocato, rendendo quindi inevitabile la separazione. Le parti, in queste ore, stanno trattando la risoluzione del contratto in essere valevole fino al 30 giugno 2025 e, una volta libero da ogni vincolo, l’ex Milan deciderà sul da farsi. Il Genoa si è iscritto alla corsa e a breve si farà avanti per chiudere l’affare ma l’inserimento del Verona rischia di complicare i piani della dirigenza genoana. Ecco perché è stata sondata anche un’altra pista, che conduce ad Eldor Shomurodov.

L’uzbeko a Cagliari ha fatto grande fatica ad imporsi, scivolando indietro nelle gerarchie del tecnico Claudio Ranieri (solo 2 presenze da titolare) e da tempo ai box a causa di un infortunio. Il cartellino, come noto, appartiene alla Roma che preferirebbe venderlo a titolo definitivo. Work in progress. Gilardino, intanto, attende rinforzi.