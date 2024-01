Mercato Milan, spunta la rivelazione su Buongiorno: “Cairo l’aveva venduto”

Il Milan sta cercando di prendere in questa sessione di mercato Alessandro Buongiorno, sul quale bisogna registrare una rivelazione.

Dopo la brutta eliminazione subita ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Milan ha dato un’ottima risposta in campionato. I rossoneri, infatti, domenica scorsa hanno battuto allo Stadio San Siro per 3-1 la Roma. Proprio a seguito di questo ko, i Friedkin hanno deciso di attuare l’avvicendamento in panchina tra José Mourinho e Daniele De Rossi.

Mentre il Milan, proprio grazie a questa vittoria, ha sia allontanato le voci di un possibile esonero di Stefano Pioli che rafforzato la propria terza posizione in classifica. I rossoneri, infatti, adesso hanno la bellezza di 9 punti dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini quinta.

Una volta archiviata la gara contro la Roma, il Milan è atteso ora dalla trasferta di sabato contro l’Udinese di Gabriele Cioffi. Tuttavia, prima del match contro il team friulano, il club rossonero è sotto la luce dei riflettori anche in sede di calciomercato. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un nuovo difensore centrale, dove l’obiettivo numero uno è sicuramente Alessandro Buongiorno. Proprio su quest’ultimo, esattamente nella giornata di oggi, è stato svelato un importante retroscena.

Buongiorno, l’ex allenatore: “E’ normale che sia seguito da squadre come Milan e Napoli”

Marco Sesia, ex allenatore del difensore centrale ai tempi delle giovanili del Torino, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay’: “Se Buongiorno resterà in granata? Cairo l’avrebbe già venduto: con l’Atalanta aveva raggiunto già un accordo, ma poi Alessandro fece saltare tutto. Il Torino segue una politica giusta, ovvero quella di vendere un giocatore ad cifra che permette sia di aggiustare i bilanci che di avere una continuità tecnica”.

Il tecnico ha poi continuato su Buongiorno: “Juric è stato determinante sia per il Torino che per la crescita di Alessandro. Per quanto riguarda il modulo, invece, cambia poco difesa a tre o a quattro. L’aspetto più fondamentale è caratterizzato dai principi. Quando un giocatore è bravo non è mai un problema di modulo. Le aspettative erano alte, perché era un ragazzo serio, professionale e con caratteristiche importanti. Poi, certamente, era un punto di domanda dove potesse arrivare”.

Mentre, proprio in giornata, Urbano Cairo ha ribadito che non ha nessuna intenzione di cedere il suo big già in questa sessione di mercato invernale. Il patron del Torino, di fatto, cederebbe Buongiorno solo per 35 milioni di euro, cifra che il Milan non sembra essere intenzionato a spendere, almeno per ora.