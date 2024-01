Napoli, Ngonge porta un altro nuovo acquisto: l’indizio fa sognare i tifosi

Il Napoli è impegnato in questi giorni nella Final Four di Supercoppa italiana, ma bisogna registrare delle importanti notizie in sede di calciomercato.

Dopo il successo contro la Salernitana nel derby rimediato all’ultimo minuto, il Napoli di Walter Mazzarri si è ripetuto anche in Supercoppa italiana. Nella semifinale di ieri sera, infatti, i partenopei hanno battuto con un bel 3-0 la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il team partenopeo è ora atteso dalla finale di lunedì contro l’Inter, la quale ha sconfitto sempre per 3-0 la Lazio dell’ex tecnico azzurro Maurizio Sarri.

La gara di ieri contro la Fiorentina, oltre che per il risultato, si è segnalata sia per il cambio di modulo che per la solidità difensiva ritrovata. Walter Mazzarri, di fatto, contro i viola ha schierato la propria squadra con una difesa a tre, ottenendo così anche una sicurezza che all’intera fase difensiva mancava da più di qualche settimana.

Il Napoli, di fatto, sarà sfavorito lunedì contro l’Inter, ma si sa che in una gara secca può accadere sicuramente di tutto. Tuttavia, oltre alle mere situazioni di campo, il club partenopeo è impegnato anche sul fronte del calciomercato. Dopo gli arrivi di Mazzocchi e Traoré, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis ha chiuso anche per Ngonge. L’arrivo di quest’ultimo, però, potrebbe aver regalato un altro acquisto alla squadra di Walter Mazzarri.

Mercato Napoli, Theate commenta con dei cuori il post dell’acquisto di Ngonge: tifosi azzurri scatenati

Sul post di Instagram con cui il Napoli ha ufficializzato l’arrivo in azzurro a titolo definitivo dal Verona per circa 18 milioni di euro di Ngonge, infatti, c’è un commento di un altro obiettivo di mercato di Aurelio De Laurentiis, ovvero Arthur Theathe del Rennes. L’ex calciatore del Bologna, di fatto, ha postato dei cuori tra i commenti del post pubblicato dal club partenopeo.



Una volta visto questo ‘segnale’ di mercato, tanti tifosi azzurri hanno scritto ad Arthur Theate: “Vieni anche tu!”, oppure: “Napoli ti aspetta”. Il calcaitore belga, infatti, è il primo obiettivo del club partenopeo per rafforzare la linea centrale del reparto difensivo della squadra allenata da Walter Mazzarri.

L’ex Bologna, come si evince anche da questo commento, ha dato anche il suo consenso al trasferimento al Napoli, ma a bloccare la trattativa ci sono le richieste del Rennes. Il club transalpino, infatti, vuole più dei 15 milioni offerti da Aurelio De Laurentiis per cedere l’ex Bologna già in questa sessione invernale di mercato.