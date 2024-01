Vergogna all’Arechi: al gol di Retegui succede di tutto, in campo anche una pietra!

Episodio vergognoso allo Stadio Arechi di Salerno: in campo piove di tutto, e l’arbitro raccoglie anche una pietra!

Il calcio italiano vive ore di grande tensione. Abbiamo cominciato ieri sera con il cori razzisti contro Mike Maignan che ovviamente hanno catalizzato l’attenzione nel corso di queste ore. Il portiere del Milan è stato bersagliato da alcuni tifosi dell’Udinese, fino al punto di decidere di uscire dal campo. Un episodio che ha indignato tutti e portato alla memoria anche altri eventi di questi genere che hanno visto protagonisti, tra gli altri, anche giocatori come Kalidou Koulibaly e Romelu Lukaku.

Insomma, il tema del razzismo resta centrale e sono in molti a chiedere delle risposte serie e concrete da parte delle istituzioni. Come se non bastasse, però, dallo Stadio Arechi di Salerno arriva un’altra notizia che sta facendo tremare il mondo del calcio nostrano. E no, non si parla chiaramente della vittoria del Genoa in terra campana.

Ancora una volta si registrano atti violenti all’interno degli stadi, e stavolta sembra davvero si sia sfiorata la tragedia. Protagonista Mateo Retegui: l’attaccante della nazionale italiana, infatti, ha firmato il gol del momentaneo 1-1 al 13′ minuto, provocando l’ira dei tifosi di casa. E cosi le immagini da Salerno hanno raccontato di un episodio molto grave, che poteva davvero trasformarsi in qualcosa di decisamente pericoloso.

Salernitana-Genoa: in campo vola di tutto, Orsato raccoglie anche una pietra

In seguito al gol dell’attaccante italo-argentino, come detto, in campo è volato di tutto. Secondo la ricostruzione che arriva proprio dall’Arechi, l’attaccante del Genoa sarebbe stato colpito da uno snack lanciato dagli spalti. Il giocatore non ha mostrato danni particolari, ed ha continuano la partita nonostante tutto.

La gravità dell’episodio si registra, però, quando l’arbitro Daniele Orsato porta all’ispettore di Lega una pietra arrivata in campo proprio dagli spalti dello stadio. Le immagini stanno facendo il giro del web e mostrano lo sguardo molto preoccupato del direttore di gara. I tre punti sono andati al Genoa, ed ora c’è da capire che tipo di provvedimento verrà preso dopo gli episodio registrati all’Arechi.

Un altro episodio molto grave registrato nella nostra Serie A, dunque, dopo quelli che sono stati i cori razzisti contro Mike Maignan. Una situazione di grande tensione per motivi disparati, ma pone chiaramente di nuovo l’attenzione su quello che è il ruolo dei tifosi all’interno degli stadi.