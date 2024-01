Mercato Lazio, scelto il sostituto di Felipe Anderson: affondo a sorpresa

Mercato Lazio, con Felipe Anderson sempre più vicino all’addio, i biancocelesti intendono cautelarsi con un colpo da una rivale di Serie A.

La Lazio ha individuato quello che potrebbe essere il suo primo acquisto nel mercato di gennaio, e punta a sottrarre un giocatore titolare a una delle rivali della Serie A. Un’operazione che si rende necessaria vista la situazione con Felipe Anderson, giocatore fondamentale nello schieramento tattico di Sarri ma ormai in procinto di lasciare Roma. Il brasiliano è in scadenza di contratto, e Lotito vuole cautelarsi bloccando fin da ora il suo sostituto ideale.

La questione contrattuale di Felipe Anderson non può non rappresentare un cruccio per Maurizio Sarri, in questo momento. Il fantasista brasiliano è l’attaccante più impiegato della rosa, con 2.034 minuti in campo, nonché il terzo giocatore laziale maggiormente presente in campo, dopo Provedel e Marusic. Ma le trattative per il rinnovo del suo contratto vanno ancora a rilento, e sebbene Lotito non abbia ancora perso le speranze di portare a casa la firma, il club ha iniziato a pensare a un’alternativa.

Anche perché negli scorsi giorni ‘Il Messaggero’ ha diffuso la notizia secondo cui Felipe Anderson starebbe trattando con la Juventus, e che un accordo con i bianconeri sarebbe praticamente scontato. La Lazio ha quindi bisogno di un nuovo attaccante, in particolare nel ruolo di ala destra, visto che anche Pedro dovrebbe salutare a giugno per la scadenza del contratto. A Sarri resterebbe il giovane Isaksen, ma un altro elemento di qualità ed esperienza è assolutamente necessario.

La Lazio insidia la Fiorentina: ecco l’erede di Felipe Anderson

L’idea del club biancoceleste è stata rivelata quest’oggi dal ‘Corriere dello Sport’: si tratterebbe di Jonathan Ikoné della Fiorentina. Un primo avvicinamento tra la Lazio e il giocatore ci sarebbe stato nei giorni scorsi in Arabia, dove entrambe le squadre hanno preso parte alla Supercoppa italiana, e la Fiorentina non avrebbe escluso la possibilità di cedere il giocatore. La società viola ha però chiarito all’agente del giocatore che lo lascerà partire solo con un’offerta da 10 milioni di euro.

Le parti sono probabilmente interessate a portare avanti la trattativa, dato che l’esperienza del francese a Firenze non sta andando proprio benissimo. Ikoné quest’anno sta faticando a lasciare il segno, con appena 2 reti realizzate (tutte in Conference League) in 21 partite. La Lazio potrebbe essere la sua occasione di riscatto, ma prima la Fiorentina vuole una cessione a titolo definitivo e con un buon corrispettivo economico. Ikoné è infatti un titolare di Italiano, e se partirà il club dovrà trovare un sostituto valido.