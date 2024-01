Lukaku apre all’Arabia: annuncio a sorpresa, è addio alla Serie A?

Lukaku si sbilancia e sembra aprire con le sue parole all’Arabia Saudita: l’addio alla Serie A è dietro l’angolo? Ecco cos’ha dichiarato.

Romelu Lukaku ha preso parte, nella giornata di ieri, con la Roma a un’amichevole in Arabia Saudita e ha anche segnato il gol della vittoria. Il suo è stato il secondo per i giallorossi, dopo la rete di Joao Costa, e anche quello della risposta alla rete del pari momentaneo segnata da Yannick Carrasco. Ciò che ha stupito dell’esperienza seppur breve ma sempre araba sono state le sue parole nel post-partita.

Lukaku ha segnato e ha attirato ancora di più su di sé gli occhi da parte dei ricchissimi club arabi che su di lui hanno provato ad affondare più volte per acquistare il suo cartellino. In ogni occasione l’attaccante ha sempre detto di no, proprio per la volontà di continuare a giocare nel calcio europeo. Ma adesso il quadro potrebbe nettamente cambiare.

Lukaku all’improvviso: le sue parole sull’Arabia Saudita stupiscono tutti

Direttamente dall’Arabia Saudita, dove la Roma ha disputato nella giornata di ieri un’amichevole contro l’Al-Shabab, ha parlato Romelu Lukaku e le sue parole hanno senza dubbio stupito! “Nei prossimi anni – ha dichiarato come riportato da ‘SportMediaset’ – la Pro League diventerà uno dei miglior campionati del mondo. Se non il migliore“. Parole che fanno riflettere visto quanto gli arabi hanno cercato di accaparrarsi il suo cartellino già con l’estate scorsa.

“Stanno migliorando, i club stanno facendo grandi sforzi per acquistare i big del calcio europeo“, ha concluso il belga che probabilmente ha quasi voluto lanciare un segnale con queste sue parole. O comunque tanti sono gli indizi che portano a pensare proprio a questo scenario. Nel frattempo c’è tutta una seconda parte di stagione da giocare con la Roma, per il futuro mai dire mai. Qualsiasi scenario sarà valutato con il Chelsea.