Mercato Lazio, pazza idea Bernardeschi e arriva un nuovo attaccante

Il mercato della Lazio potrebbe entrare nel vivo nel corso dei prossimi giorni. Nessun rinforzo in difesa: massima fiducia all’attuale pacchetto difensivo in attesa dei pieni recuperi di Romagnoli, Patric e Casale

Come cambierà la rosa della Lazio in vista degli ultimi giorni di mercato? Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, i biancocelesti sarebbero pronti a valutare concretamente il possibile assalto a Bernardeschi. L’ex Juventus, attualmente in forza al Toronto, potrebbe far ritorno in Italia per i prossimi sei mesi prima di valutare il futuro. Bernardeschi andrebbe a completare le corsie esterne biancocelesti dando una valida alternativa anche in mezzo al campo nel ruolo di mezz’ala.

La trattativa potrebbe decollare già nel corso sei prossimi giorni, ma la Lazio valuterà il da farsi solamente di fronte a un affare conveniente. Situazione da monitorare con attenzione nel corso delle ultime due settimane di mercato. Attenzione al possibile pressing su Cambiaghi, attualmente in forza all’Empoli, ma di proprietà dell’Atalanta.

La Lazio avrebbe messo sul piatto della bilancia un’offerta di 8 milioni di euro. La Dea, dal canto suo, valuta il giocatore decisamente di più e ila distanza tra le due parti potrebbe posticipare il possibile affare di mercato in vista della prossima estate. Anche in questo caso, la Lazio valuterà il da farsi nei prossimi giorni.

Mercato Lazio, occhio al capitolo cessioni

Attenzione anche al capitolo cessioni. Difficilmente il club biancoceleste dirà addio ad alcuni giocatori già nell’attuale sessione di mercato invernale. Occhio, però, alle mosse in vista della prossima estate. Resta da capire il futuro di Immobile. Il capitano biancoceleste potrebbe decidere di cedere alla corte dell’Arabia Saudita e aprire concretamente all’addio nel mese di giugno. Nessuna conferma, ma questa resta un’ipotesi decisamente accreditata.

Da valutare anche il futuro di Kamada. Il centrocampista giapponese ha deluso le attese e vorrebbe giocare con maggiore costanza. Non è escluso che le due parti decidano in comune accordo di dirsi addio in estate. Come noto, anche Felipe Anderson potrebbe lasciare la Lazio dopo non aver rinnovato il suo attuale contratto. Sul brasiliano occhio al pressing della Juventus, la quale avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l’entourage del giocatore.