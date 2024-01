Mercato Napoli, Politano rinnova: l’annuncio dell’agente

Matteo Politano rinnova il suo contratto con il Napoli: l’operazione è ai dettagli, arriva l’annuncio dell’agente del giocatore

Il Napoli domani scenderà in campo contro la Lazio alle 18:00, per quella che è una sfida importantissima per entrambe le squadre nella lotta per un posto in Champions League.

Entrambe le squadre dovranno riscattare la delusione vissuta in Supercoppa dopo le sconfitte subite con l’Inter. Ma è anche tempo di mercato e dopo vari rumors che riguardano una delle colonne dei partenopei degli ultimi anni, sta per arrivare il rinnovo del contratto.

Si tratta chiaramente di Matteo Politano, che ha ricevuto un’offerta molto importante dall’Al-Shabab. L’esperienza in Arabia Saudita del Napoli per la Supercoppa è servita ad Aurelio De Laurentiis anche per risolvere la questione con Mario Giuffredi, agente del giocatore.

L’Al-Shabab voleva Politano, che però ha sempre ribadito la sua intenzione di continuare a vestire la maglia del Napoli. L’esterno offensivo classe ’93 sente di poter dare ancora tanto al calcio europeo e ritiene che sia giusto continuare la propria carriera all’ombra del Vesuvio.

Come dichiarato dal suo agente Mario Giuffredi, l’operazione del suo rinnovo è ai dettagli: a breve arriverà anche l’ufficialità da parte del club partenopeo.

Napoli, vicinissimo il rinnovo di Politano

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Serie A: “Per il rinnovo di Matteo siamo agli ultimi dettagli e penso che nei prossimi giorni ci sarà anche l’annuncio del rinnovo. Lo hanno fortemente voluto il presidente De Laurentiis e il giocatore, c’era un’offerta dell’Al-Shabab che lo voleva e ha insistito molto. Tuttavia, la volontà di Matteo è quella di continuare al Napoli e il presidente ha voluto trattenerlo e accontentarlo dal punto di vista contrattuale”.

Un’ottima operazione per il Napoli, che altrimenti avrebbe rischiato di perdere Politano che era in scadenza 2025. L’esterno offensivo è uno dei migliori in una stagione negativa, con 7 gol e 5 assist in 28 presenze in tutte le competizioni.

Può invece cambiare il futuro di Gianluca Gaetano, che con l’arrivo di Dendoncker e il passaggio al 3-4-3 da parte di Mazzarri trova ridotto il suo spazio. Il suo agente ha sottolineato che potrebbe andare via in prestito per giocare con continuità nella seconda parte di stagione. Nelle scorse settimane si era parlato di un trasferimento all’Empoli o al Frosinone. Si attendono novità negli ultimi giorni di mercato.