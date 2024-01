Spalletti vince la Panchina d’Oro: “Ringrazio tutta la città di Napoli, ora sono in paradiso”

Il tecnico toscano premiato a Coverciano, è lui il migliore allenatore d’Italia per la stagione 2022/2023.

Luciano Spalletti è il miglior allenatore della Serie A per la stagione 2022/2023. E come poteva essere altrimenti, d’altronde. La vittoria dello scudetto sulla panchina del Napoli dopo 33 anni è il sigillo ad una stagione clamorosa.

Un dominio totale, quello degli azzurri l’anno scorso, che oggi emerge ancor di più se paragonato al Napoli sbiadito che stiamo vedendo quest’anno. Un gioco entusiasmante, un gruppo coeso, tutti uniti sotto un unico condottiero: Luciano Spalletti.

E non poteva che andare in questo modo, a Coverciano, in occasione della trentaduesima edizione della Panchina d’Oro. 61 gli allenatori che hanno votato il miglior tecnico della Serie A, della Serie B e C, della Serie A e B femminile, della Serie A e B di calcio a cinque e, infine, il miglior responsabile del settore giovanile in Italia.

L’anno scorso, per la stagione 2021/2022, era stato premiato Stefano Pioli, fresco vincitore dello scudetto sulla panchina del Milan. Quest’anno il tecnico rossonero si è dovuto accontentare del terzo posto in classifica, con soli 3 voti ottenuti.

Panchina d’oro, trionfa Spalletti: la classifica e le parole del tecnico della Nazionale

Dietro Spalletti è arrivato Simone Inzaghi, che con sei voti guadagna il secondo gradino del podio. Sono ben 42 i voti ottenuto dall’ex tecnico del Napoli per la conquista del primo posto.

“Ringrazio tutti i calciatori ed i miei collaboratori. Ringrazio Giuntoli e tutta la città di Napoli che ha contribuito in modo massiccio a vincere questo premio. Poi voglio ringraziare tutti voi dai quali ho imparato qualcosa. Sono partito dal basso, ora sono in paradiso e alleno la Nazionale. Sebbene sia un momento abbastanza difficile per il calcio italiano, ci sono allenatori di grande livello sulle panchine. Tre squadre nelle finali europee lo scorso anno sono la conferma che il livello è alto. Ricevere la Panchina d’oro da colleghi di questo livello significa ricevere la stima di allenatori tra i più bravi al mondo. È il miglior premio che potessi ricevere e che auguro a tutti di ricevere. Questo premio mi impone, in futuro, di diventare un allenatore migliore”, ha commentato Spalletti in occasione della sua premiazione.

A Fabio Grosso, invece, è andata la Panchina d’Argento per la promozione in Serie A sulla panchina del Frosinone. Stesso discorso per Vincenzo Vivarini, che con il Catanzaro ha conquistato la promozione in Serie B e portando a casa la Panchina d’Oro Serie C.