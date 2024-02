Futuro Conte, colpo di scena: pronta la chiusura, il Napoli si tira fuori

Antonio Conte ed il futuro, c’è la svolta: niente Napoli, in queste settimana pronta la chiusura con un’altra squadra.

Quale sarà la prossima squadra di Antonio Conte? E’ una domanda che molti si stanno facendo ormai da mesi. Una delle ultime ipotesi calde è stata quella legata al Napoli, con il club azzurro che sembrava pronto a mettere le mani sull’allenatore pugliese per sostituire Rudi Garcia. Aurelio De Laurentiis pare non aver trovato l’accordo, andando poi a scegliere Walter Mazzarri.

Certo, la soluzione Napoli non è ancora tramontata del tutto, almeno cosi sembrava fino a qualche ora fa. Antonio Conte è ovviamente un allenatore molto seguito, e ci sono diverse squadre che in estate dovranno affidare la propria panchina ad un nuovo tecnico.

Detto del Napoli, che difficilmente continuerà con Walter Mazzarri quello che dovrà essere un nuovo progetto tecnico, ci sono almeno un paio di squadre (e parliamo solo dell’Italia) che già adesso si stanno guardando intorno per trovare una nuova guida. Una di queste sembra essere in vantaggio, secondo alcuni ad un passo dalla chiusura dell’accordo con Antonio Conte.

Futuro Conte, ecco il Milan: il Napoli guarda ad altro, accordo ad un passo

Che Stefano Pioli non sarà l’allenatore del Milan il prossimo anno, questo sembrava un aspetto ormai scontato. Una rottura che sembra insanabile, con la piazza cosi come con la dirigenza. Difficile che le parti proseguano, a meno che non ci sia una svolta concreta nel corso dei prossimi mesi; ma anche in questo caso, pare di capire, non si andrà avanti. Al netto dell’epilogo di questa stagione, il Milan e Pioli si separeranno.

Ed ecco che entra in scena Antonio Conte. Si è fatto il suo nome già negli scorsi mesi, quando la posizione di Pioli sembrava in bilico al punto da poter ipotizzare addirittura un esonero a stagione in corso. Il Milan, poi, ha ritrovato una quadra tale da restare sulla scia delle prime della classifica.

Eppure, Conte sembra ormai essere ad un passo dai rossoneri. A riportare le ultime ci ha pensato il giornalista Michele Criscitiello, volto di ‘Sportitalia’, secondo il quale l’allenatore pugliese ed il Milan potrebbero trovare un accordo “tra fine febbraio e fine marzo”.

Per Conte niente Napoli, secondo Criscitiello già da adesso starebbe guardando ad altri profili per la panchina azzurra. Una svolta sorprendente e molto rapida, con il Milan che a questo punto potrebbe assicurarsi già nelle prossime settimane l’allenatore del futuro.