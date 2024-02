La Juve e Bonucci fanno pace: la decisione ufficiale sul ricorso

Leonardo Bonucci rinuncia al ricorso, a renderlo noto è la Juventus tramite un comunicato ufficiale: l’ex capitano bianconero ha preso la sua decisione.

‘E vissero tutti felici e contenti…’ si potrebbe aggiungere alla parola ‘Fine’ per la storia che ha tenuto sul fil di lana Leonardo Bonucci e la Juventus praticamente fino al giorno d’oggi. L’ex capitano non farà causa al suo vecchio club e a renderlo noto è stata la società in prima persona.

Leonardo Bonucci ha quindi deciso di non procedere contro la Juventus. Inizialmente l’ex difensore non aveva infatti preso bene la decisione del club di metterlo fuori dal progetto. Situazione che è rimasta tale fino al momento dell’addio per l’Union Berlino, squadra che è stata di fatto un ponte di passaggio fino all’ultimo trasferimento al Fenerbache (a titolo gratuito l’11 gennaio di questo 2024).

Juventus-Bonucci, pace fatta! C’è il comunicato ufficiale della Vecchia Signora

La Juve ha reso noto, tramite un comunicato ufficiale, che: “Il signor Leonardo Bonucci ha rinunciato al ricorso arbitrale promosso verso la Juventus Fc“. Il club bianconero dal canto suo: “Ha accettato la rinuncia, con definitivo superamento del contenzioso, che avviene senza alcuna conseguenza di carattere patrimoniale”.

“La Juventus e Leonardo Bonucci – si legge ancora – condividono con piena soddisfazione la chiusura di questa vicenda lasciando intatto il percorso ed il rapporto vincente costruito negli anni“. Tutto è bene quel che finisce bene insomma. L’ex capitano e la Vecchia Signora hanno ufficialmente fatto pace.