Leao ancora a secco di gol, contro il Napoli convincere il Psg

Il portoghese non segna da settembre. Domenica affronterà i campioni in carica per confermare i rumors di mercato.

Rafael Leao vive un momento complesso della sua carriera. Dopo un inizio di stagione entusiasmante, con tre gol e due assist nelle prime cinque partite di campionato compreso quello nel derby con l’Inter (perso per 5-1), il portoghese sembra aver dimenticato la via del gol. L’ultimo in campionato risale al 23 settembre, contro il Verona, nella vittoria 1-0 decisa proprio da lui.

Tante le polemiche nei suoi confronti, con i tifosi divisi tra quelli che vorrebbero lasciarlo partire e quelli che gli perdonano tutto, speranzosi di vederlo presto tornare a segnare. Sabato, contro il Frosinone, è mancato ancora una volta il gol al netto di una prestazione eccellente. Suo l’assist a Olivier Giroud che ha sbloccato il match. Suo anche il rigore regalato al Frosinone, perdonato però grazie alla velocità devastante che per tutto il resto della partita ha annichilito la difesa dei ciociari.

Domenica prossima se la vedrà col Napoli, reduce dalla vittoria contro il Verona, contro il quale Leao avrà sicuramente qualche motivazione in più.

Rafael Leao nel mirino del Psg, i dettagli

Se mai fosse mancata la determinazione ad un talento come Rafael Leao, domenica a San Siro ci sarà, senza dubbio, una spinta in più. Le voci che negli ultimi giorni hanno acceso il mercato europeo, relative ad un possibile addio di Kylian Mbappè dal Paris Saint Germain per approdare in estate al Real Madrid, coinvolgono anche il numero 10 rossonero.

A quanto pare in cima alla lista sul taccuino di Al-Khelaifi ci sarebbe proprio il nome di Rafael Leao, primo indiziato per sostituire il francese uscente. I parigini avrebbero in programma un’offerta importante da presentare in estate ai rossoneri, e Leao ne sarebbe anche a conoscenza. Il direttore sportivo del Psg, Luis Campos, sarebbe interessato a Leao già dai tempi del Lille, per cui sarebbe pronto a superare anche i 100 milioni di euro in estate. Non va dimenticato, però, che il portoghese ha una clausola rescissoria di 175 milioni di euro, che lui stesso ha accettato quando l’anno scorso ha firmato il rinnovo del contratto.

Una situazione scomoda, dunque, che sicuramente motiverà Leao. Contro il Napoli potremmo vedremo il Leao dell’anno scorso? Impossibile prevederlo, certo è che non gli mancherà la grinta contro un Napoli che sta cercando di sistemare i problemi avuti fin da inizio stagione.