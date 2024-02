L’Inter sbanca l’Olimpico e avvicina lo scudetto, Lukaku fallisce il possibile pari

Reti e spettacolo all’Olimpico con l’Inter che conquista tre punti fondamentali in chiave scudetto. Decidono le reti del sorpasso nella ripresa.

Nell’anticipo pomeridiano della ventiquattresima giornata di serie A l’Inter ottiene una fetta di scudetto con la vittoria all’Olimpico sulla Roma un pirotecnico 4 a 2 che ha visto i nerazzurri soffrire a più riprese contro un’ottima formazione giallorossa, in netta ripresa dall’avvento di De Rossi.

Ritmi altissimi sin dai primi minuti, la Roma è molto aggressiva ma è l’Inter a passare in vantaggio grazie ai calci piazzati: corner dove Lukaku rinvia male di testa, Acerbi la piazza dal secondo palo e sorprende un impreparato Rui Patricio. La sfida non cambia, i giallorossi fanno la partita e l’Inter difende, ma in costante difficoltà.

I giallorossi ribaltano la gara prima con Mancini e poi con El Shaarawy a fine primo tempo, chiudendo il primo tempo in vantaggio. I peggiori 45 minuti del 2024 in casa nerazzurra mentre la Roma è apparsa on fire. Le cose sono cambiate nella ripresa e i nerazzurri hanno ottenuto un pezzo di scudetto.

Roma-Inter, nerazzurri scatenati nella ripresa

Nella ripresa l’Inter comincia totalmente con un altro passo, Dimarco e Darmian spingono di più e la Roma sembra in difficoltà: dalle fasce, prima a destra e poi a sinistra, arrivano le reti del sorpasso, 6 minuti decisivi che regalano il sorpasso nerazzurro. La Roma ci prova, ma è l’Inter che punisce prima con Marcus Thuram, decima rete in campionato e poi con l’autogol di Angelino che anticipa il francese e insacca nella sua porta.

La Roma non si arrende e sfiora il pari prima con il neo entrato Baldanzi e poi soprattutto con Lukaku che spreca un gol clamoroso davanti alla porta: il belga è macchinoso, prova a dribblare Sommer, ma il portiere svizzero blocca. Una chance importante con Lukaku tra i peggiori e che sente la sfida nell’ex. Nel finale spazio ai cambi da una parte e dall’altra e Bastoni chiude con il contropiede, in un azione nata da Sanchez e Arnautovic, entrati bene in campo.

Nel post match fanno rumore le parole di Bastoni che svela un clamoroso retroscena a DAZN: “Abbiamo disputato un primo tempo inguardabile, la Roma ci ha mangiati ed abbiamo trovato numerose difficoltà, Inzaghi ci ha chiamati con il cellulare e in vivavoce ci ha detto semplicemente di essere l’Inter”, una chiamata che a quanto pare ha funzionato e che regala tre punti fondamentali ai nerazzurri.