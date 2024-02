Rodri chiede spazio al Betis: è nel mirino della Serie A

Il futuro del calciatore non è più certo. E’ quasi una bandiera, ma le ultime indicazioni parlano chiaro, e si chiede più spazio.

Il centrocampista spagnolo Rodri Sanchez è uno dei talenti più interessanti del calcio iberico, un classe 2000 con enormi margini di crescita e che sta facendo molto bene con la maglia del Betis, club dove ha collezionato già oltre 80 presenze in Prima squadra.

Nell’ultima sessione di calciomercato Rodri è stato inseguito da diversi club italiani ed europei, attenti a monitorare la sua crescita e il centrocampista (che può agire da trequartista) alla fine è rimasto con il club biancoverde. In questa stagione le cose però non stanno andando come previsto, anzi Rodri sta trovando meno spazio e in questa stagione il minutaggio è notevolmente ridotto.

Il ventitrenne di Talayuela ha disputato 17 presenze in campionato, ma con il tecnico che più volte lo ha lanciato in gara in corsa, non schierandolo dal primo minuto. Manuel Pellegrini lo ha utilizzato sia come mezzala che come trequartista ed anche come esterno offensivo, non gli ha assegnato un ruolo vero e proprio e soprattutto ha giocato 90 minuti completi negli ultimi quattro mesi solo una volta, in occasione del pari casalingo contro il Getafe. Rodri reclama spazio, le ultime sono chiare.

Rodri nel mirino di due club italiani

18 presenze con l’Under 21, oltre 80 con la maglia del Betis, Rodri aspettava più spazio e il rendimento del calciatore resta positivo nonostante il poco spazio a disposizione. Il recente infortunio di Isco apre un’opportunità al calciatore che spera in un maggior utilizzo; contro il Getafe ha offerto una prestazione solida con passaggi chiave e qualche spunto interessante.

Il 100 % nei passaggi chiave e una crescita anche durante il match. Rodri piace, in serie A lo hanno monitorato in diverse occasioni Genoa e Fiorentina e la prossima estate non è escluso un nuovo assalto al giocatore. I prossimi mesi saranno decisivi per capire cosa fare, il Betis crede in Rodri ma il calciatore ora aspetta risultati sul campo.

Ovviamente c’è grande concorrenza, a partire da Fekir a Pablo Fornals, ma Rodri ha più volte dimostrato di essere un profilo molto interessante e, ora – visto gli infortuni di Isco e Matheus Henrique – si aspetta una chance da titolare, a partire dai prossimi match. Occhio al futuro, anche in serie A guardano l’evoluzione e Rodri potrebbe diventare un’intrigante opportunità di calciomercato.