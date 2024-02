Juventus, colpo di scena Cambiaso: c’è anche il Real Madrid

Colpo di scena sul mercato, con Andrea Cambiaso finito nel mirino del Real Madrid e di altri club: la Juventus non lo ritiene in vendita

La Juventus domani scenderà in campo all’Allianz Stadium contro l’Udinese. L’obiettivo è tornare alla vittoria dopo aver perso lo scontro diretto con l’Inter la scorsa settimana. E soprattutto cercare di restare dietro ai nerazzurri mantenendo un distacco di quattro punti, pur avendo una partita in più.

La stagione dei ragazzi di Massimiliano Allegri è comunque da considerarsi abbastanza positiva, nonostante qualche rimpianto per non aver impensierito più di tanto l’Inter al Meazza con un atteggiamento troppo rinunciatario.

E poi c’è il mercato, che non si ferma mai. La Juventus ha deciso di puntare su profili più in rampa di lancio, rinunciando a prendere profili più affermati. La ‘testimonianza’ arriva anche dal colpo Alcaraz dal Southampton, con un diritto di riscatto altissimo. Ma anche altri giocatori presi in estate come l’inserimento di Andrea Cambiaso nella rosa dopo il prestito al Bologna.

La stagione di Cambiaso è super positiva, Allegri lo schiera quasi sempre da titolare e in totale ha collezionato 22 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con 2 gol segnati e 4 assist in 1.380′. Numeri importanti per un classe 2000 che ha portato qualità e freschezza sulle fasce.

Il Real Madrid è interessato a Cambiaso

L’ottimo rendimento di Cambiaso non è passato inosservato agli altri club in giro per l’Europa. E secondo quanto riferito da ‘La Stampa’, il Real Madrid sta valutando il suo acquisto. I Blancos hanno bisogno di un esterno, visto che devono sostituire Dani Carvajal. Ma anche altri club si sono fatti avanti, come il Crystal Palace e il Milan.

Tuttavia, l’intenzione della Juventus è quella di tenere Cambiaso. Il giocatore non è in vendita, Allegri lo ritiene fondamentale per la qualità che dà alla manovra della squadra e per la sua duttilità.

Allegri ha infatti elogiato Cambiaso in conferenza stampa nei giorni scorsi: “E’ cresciuto molto e sono contento, è sempre stato molto valido tecnicamente. Ha avuto delle difficoltà all’inizio dopo la tournée estiva, adesso è diventato un giocatore importante. Ha giocato anche da mezzala”.

Inoltre, Allegri ha confermato la notizia data da Giovanni Bia, agente di Cambiaso, su quanto sia stato vicino il giocatore al passaggio al Napoli: “Eravamo molto vicini a chiudere, ma loro avevano già dato parola a Olivera e non volevano rimangiarsela”.