Milan e Napoli perdono i propri top, spunta l’ipotesi a sorpresa

Il Milan ed il Napoli in estate rischiano di perdere due top player: una big straniera è pront a fare shopping in Serie A.

Andranno incontro ad una vera e propria rivoluzione il Milan ed il Napoli, nel corso della prossima estate. Entrambi i club, infatti, hanno già iniziato a riflettere sulle operazioni da concretizzare al fine di potenziare i rispettivi organici. Diversi i colpi in cantiere, la maggior parte dei quali destinati ad essere finanziati dalle cessioni di due top player finiti nel mirino di una big straniera intenzionata a fare spesa in Serie A.

Parliamo del Paris Saint Germain, che al termine dell’attuale stagione perderà a parametro zero Kylian Mbappé. La trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno è infatti finita su un binario morto, con l’asso francese pronto a trasferirsi al Real Madrid: per lui, in particolare, è pronto un ricco quinquennale da 72 milioni lordi ovvero 36 netti all’anno. Il matrimonio tra il 25enne e le Merengues, nonostante l’inserimento tentato dal Barcellona, è da considerare pressoché certo.

Da qui la necessità del PSG di attivarsi subito e scandagliare il mercato, alla ricerca degli elementi da prendere per mantenere alta la competitività del gruppo parigino. Per sostituire Mbappé i transalpini contano di piazzare non uno, bensì un doppio colpo: nel mirino infatti, stando a quanto riportato nella giornata odierna da ‘La Repubblica’, sono finiti Rafael Leao e Victor Osimhen.

Milan e Napoli tremano: due top player verso l’addio

Già pronta la strategia per portarli nella città della Tour Eiffel. L’idea è quella di utilizzare le risorse risparmiate con l’addio di Mbappé per pagare le clausole rescissorie contenute all’interno dei contratti del portoghese e del nigeriano. Per acquistare il primo (autore di 7 reti e 9 assist nelle 29 apparizioni fin qui totalizzate), servono 175 milioni mentre per il secondo (a segno 7 volte in campionato) ne “basteranno” 120.

Risorse che, come detto, finanzieranno il processo di restyling delle rose del Milan e del Napoli. I rossoneri si sono iscritti alla corsa riguardante Luis Sinisterra di proprietà del Leeds e continuano a tenere vive le piste che conducono a Benjamin Sesko del Lipsia e a Joshua Zirkzee del Bologna. I Campioni d’Italia, dal canto loro, sono sulle tracce di Victor Boniface in forza al Bayer Leverkusen e Jonathan David, valutato dal Lille intorno ai 40 milioni. L’effetto domino sta per scattare. Il Paris Saint Germain farà shopping in Italia per dimenticare Mbappé: Milan e Napoli sono avvertite.