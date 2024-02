Juve, il futuro di Allegri ed i possibili sostituti: ci sono due nomi

Max Allegri pronto a lasciare la Juventus? Il club farà le sue valutazioni, spuntano due nomi per prendere il suo posto.

Che ne sarà di Max Allegri e della panchina della Juventus? Chi può dirlo, soprattutto in un momento della stagione cosi particolare dove la Vecchia Signora sta di fatto attraverso la fase più buia. Quattro partite senza trovare vittoria, due sconfitte e tanti dubbi su quella che è la resa dei calciatori in campo, nei singoli ma anche nel lavoro collettivo.

E qui entra in gioco proprio l’allenatore: contro il Verona ci si aspettava una squadra diversa, ed invece la Juventus si è dovuta arrendere ad una squadra che ha saputo sfruttare le proprie occasioni. A questo risultato si aggiungono il pareggio conto l’Empoli che ha anticipato le sconfitte contro Inter e Udinese, entrambe di misura ed entrambe molto dolore.

Si, perché dopo queste quattro nefaste partite, la Juventus rischia di scivolare al terzo posto e perdere terreno rispetto ad un Inter che ad oggi si sta dimostrando difficile da seguire. Allegri si aspettava qualcosa di più dai suoi giocatori, la piazza al tempo stesso si aspettava di più da un allenatore che in quel di Torino ha vinto tanto e raccolto risultati importanti.

Juve, il futuro di Allegri è in bilico: non solo Motta per il futuro

La società bianconera farà le sue valutazioni da qui alla fine del campionato, ma sembra evidente come il futuro di Allegri sia tremendamente in bilico. Difficile, ad oggi, pensare di vedere l’allenatore toscano ancora seduto sulla panchina bianconera il prossimo anno. Già da qualche giorno, infatti, sta aumentando il chiacchiericcio mediatico su chi potrebbe essere il sostituto dell’attuale allenatore della Vecchia Signora.

Il nome emerso in queste ore è quello di Thiago Motta: il tecnico del Bologna è stato accostato in maniera forte alla Juventus, soprattutto dopo una stagione importante come quella dei felsinei, con la firma dell’allenatore italobrasiliano in calce.

Certo, per Thiago Motta non ci sarà solo la Juventus a bussare alla porta. Possibile, dunque, che il club bianconero debba andare incontro ad una ‘ressa’ per Thiago Motta. Ecco perchè si valuteranno anche altri nomi.

Secondo quanto rivelato da ‘Sportmediaset’, nella lista dei papabili sostituti di Allegri resterebbe molto forte la candidatura di Antonio Conte, altro allenatore che la prossima estate avrà su di sé l’attenzione di tanti club in cerca di un nuovo allenatore: Napoli, Milan e probabilmente anche la Roma.