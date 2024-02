L’Inter vince il primo round: decide Arnautovic, ma l’1 a 0 all’Atletico va stretto

Da pochi minuti è terminata la gara tra l’Inter e l’Atletico Madrid con il risultato di 1-0 a favore dei nerazzurri.

La prima occasione della partita è per l’Atletico Madrid che ci prova al 12’ con Lino: pallone di poco a lato. Dopo appena un minuto, l’Inter è pericolosa con Lautaro Martinez che, però, vede respingersi la sua conclusione.

L’argentino tenta di nuovo alla mezz’ora, ma il suo tentativo termina alto sopra la traversa. Lautaro Martinez, di fatto, è il protagonista di questi primi minuti della gara, visto che va vicino al gol altre due volte: al 37′ prima non riesce ad angolare una sua girata di testa, (parata facilmente da Oblak) e, appena un minuto dopo, spreca un contropiede lanciato da Thuram, bravissimo a rubare palla a De Paul.

Proprio il francese, dopo una conclusione parato centralmente da Oblak, viene sostituito nel corso dell’intervallo da Arnautovic per colpa di una contrattura all’adduttore destro. Al 49’, invece, è proprio il centravanti austriaco a mandare alto in spaccata.

L’Inter vince grazie al gol di Arnautovic: vittoria meritata per gli uomini di Inzaghi

Tuttavia, dopo un’altra opportunità di testa, al 63’ e’ sempre Arnautovic a mandare il pallone altissimo sopra la traversa a due passi da Oblak. L’Inter continua il proprio forcing e sfiora ancora il gol sia con Arnautovic che con Lautaro Martinez.

Il gol arriva finalmente al 79’, ovvero quando Frattesi, dopo un errore in fase di palleggio di Reinildo, manda in porta Lautaro Martinez che entra in area di rigore dell’Atletico Madrid e tira: respinge Oblak, ma Arnautovic è il più lesto e depositare il pallone in rete anche grazie alla scivolata di Lino.

La gara si conclude poi con alcuni tentativi dell’Atletico Madrid, soprattutto con il tiro terminato fuori di Lino, ma l’Inter riesce a chiudere la gara con il risultato di 1-0.Successo meritato per gli uomini di Simone Inzaghi che, però, dovranno soffrire un bel po’ nel match di ritorno del prossimo 13 marzo per staccare il pass per i quarti di finale di Champions.