Roma, parla Dybala: “Da Mourinho e Messi al futuro”

Il club giallorosso appare in netta ripresa. Paulo Dybala resta uno degli uomini chiave del campionato, i numeri parlano chiaro.

Nonostante la sua Roma non sia in lotta per il vertice, Paulo Dybala resta uno dei punti di riferimento della serie A. Il campione del mondo ex Juve è tra i profili più importanti, forse il più importante dell’intera Serie A, e attira fan in tutto il mondo.

La Lega Serie A ha da poco aperto un ufficio ad Abu Dhabi ed è di interesse di tutti aumentare l’hype attorno al nostro paese. Nelle ultime ore l’attaccante giallorosso ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni del quotidiano arabo Al Arabi Al Jadeed, tante curiosità e dichiarazioni sul suo futuro. Paulo non si è sottratto, ma ha raccontato tanto, a partire da suoi ex allenatori:

“Mourinho? Lavorare con lui è stato molto stimolante, ha portato una crescita significativa nella mia carriera. E’ un allenatore che ha fatto tanto nella sua carriera e mette tutta la sua esperienza per aiutare i calciatori. Futuro in Arabia? Non so cosa gli riserva il futuro, ma credo che continuerà in un top club.

Allegri? Ho lavorato due volte con lui, prima ad inizio carriera e poi nella maturità e ho condiviso spogliatoio con campioni come Buffon, Chiellini e Cristiano Ronaldo. Abbiamo vinto molto insieme, lui porta sempre un valore aggiunto.

Dybala si racconta, le parole nell’intervista

Non potevano mancare parole sul Mondiale vinto in Arabia e Paulo ricorda ancora: “Non potrò mai dimenticare la notte di quel 18 Dicembre, mi ha evocato tanti ricordi, a partire da mio padre. Ho esaudito il suo più grande desiderio, vincere con l’Argentina. Sarà bellissimo raccontare ai miei figli di quello che è accaduto in Qatar.

Scaloni? Lui può far bene ovunque. Ha capacità tattiche immense e una grande conoscenza, anche del calcio europeo. Spero però possa restare con la Nazionale il maggior tempo possibile e possa aiutarci a vincere altri titoli”. Dybala ha parlato anche della sua esperienza alla Roma e di cosa gli riserva il futuro, elogiando anche Saudi Pro League:

“In questo momento sto bene a Roma, abbiamo un nuovo tecnico e sta facendo il massimo per aiutarci. Ci sta trasmettendo le sue idee, voglio davvero aiutare e dare il massimo alla causa giallorossa. L’obiettivo è raggiungere la Champions League in questa stagione. Futuro? Nella mia testa il futuro è alla prossima partita, poi vedremo cosa succede. Saudi Pro League? E’ uno dei campionati più importanti, come MLS e altri campionati europei”. Il calciatore giallorosso ha avuto belle parole per il campionato arabo e ha confermato:

“Lo guardo a volte in tv, c’è stata una grande crescita in questi anni e c’è grande passione da parte dei tifosi, gli stadi sono sempre pieni. Molti miei connazionali giocano li e ne parlano tutti bene, inoltre c’è Cristiano, parliamo di un vero campione. Giocare con lui è stato bellissimo, aiuta a crescere anche i compagni e sta facendo lo stesso anche in Arabia. I calciatori con il quale sono stato meglio? Messi, Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain”.

Il calciatore ha poi parlato del gol più importante segnato della sua carriera: “Penso a quello all’Inter della stagione 2019/2020, servito da Ramsey. Poi ovviamente il rigore segnato ai Mondiali