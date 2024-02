Il Milan passa il turno, ma Pioli attende ancora note positive dalla difesa

Il Milan ha superato il turno di Europa League contro il Rennes, ma prendendo ben 3 gol e dimostrando ancora troppe fragilità in difesa.

Il Milan accede alla fase successiva dell’Europa League, grazie alla larga vittoria per 3-0 dell’andata, ma la gara contro il Rennes ha ribadito che la formazione rossonera ha un grosso problema in difesa. Non è una novità, e gli infortuni hanno nettamente influenzato questa situazione, ma da qui alla fine della stagione Pioli dovrà escogitare delle contromisure. Poi, in estate, ci penserà il mercato a dare delle risposte.

Ma dovrebbe essere evidente, a questo punto della stagione, che i problemi della squadra milanese nel reparto arretrato non possono essere limitati alle assenze. In Serie A, il Milan ha subito fin qui 31 gol complessivi: è l’undicesima difesa del campionato italiano, ha subito più del doppio delle reti prese dall’Inter. Contro il Rennes, come titolano molti quotidiani questa mattina, il problema è stato di approccio, ma i problemi in difesa si trascinano dall’inizio della stagione.

Un cruccio, quello di Pioli, che va avanti da tempo. Il tecnico del Milan non è mai riuscito a dare del tutto stabilità al reparto arretrato, e una delle situazioni più emblematiche di questi problemi è quella di Thiaw. Il 22enne tedesco si prese un posto da titolare l’anno scorso per risolvere le difficoltà mostrate dalle prime linee e tappare i buchi dovuti agli infortuni. In poche partite sembrava essere riuscito a diventare il nuovo leader della retroguardia rossonera, prima di essere poi fagocitato anche lui nei suoi problemi.

Urgenza in difesa: Pioli conteso tra i ritorni e il futuro

Le buone notizie, comunque, non mancano, e non solo per il già citato passaggio del turno, che rende poco rilevanti le tre reti subite dal Rennes ieri sera. Pioli è pronto a riaccogliere in squadra sia Tomori che Kalulu, fuori rispettivamente da dicembre e da ottobre, poi la prossima settimana rientrerà anche Calabria. Tre novità che, se non altro, porranno fine al periodo di emergenza che aveva costretto il Milan a richiamare Gabbia dal prestito in Spagna.

Ma la fine dell’emergenza è anche la fine degli alibi. Con tutti i suoi difensori recuperati e a disposizione, Pioli dovrà dimostrare un approccio difensivo completamente cambiato e più efficace. Domenica i rossoneri ospitano a San Siro l’Atalanta in un match molto delicato: i bergamaschi sono quarti in classifica a -7 dal Milan, ma con una partita da recuperare. E quello di Gasperini è il quarto miglior attacco del campionato: un test cruciale per la difesa rossonera.