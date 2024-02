Infortunati Lazio, le novità su Zaccagni e Rovella e occhio alle cessioni estive

Tengono banco gli infortunati in casa Lazio in vista della prossima sfida della 26^ giornata contro la Fiorentina. Salvo clamorosi colpi di scena, Sarri potrebbe fare ancora meno di Zaccagni, fermo ai box per un problema alla caviglia

Punto interrogativo sul possibile recupero di Zaccagni in vista della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Il centrocampista biancoceleste continua a lavorare in maniera differenziata e difficilmente riuscirà a rispondere presente in vista del prossimo match di campionato. Tuttavia, Sarri e lo staff medico biancoceleste scioglieranno gli ultimi dubbi solamente dopo l’ultimo allenamento di rifinitura.

In caso di nuovo forfait, il tecnico biancoceleste si affiderà al tridente composto da Isaksen, Immobile e Felipe Anderson. L’esterno offensivo danese, infatti, sembrerebbe aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori e non è escluso che possa confermarsi titolare anche dopo il ritorno di Zaccagni. Isaksen potrebbe contendere una maglia da titolare anche a Felipe Anderson.

Per quel che riguarda il capitolo infortunati, attenzione anche alle condizioni di Rovella. L’ex Juventus non ha recuperato dai recenti acciacchi fisici e difficilmente riuscirà a rispondere presente in vista della sfida contro la Fiorentina. Sarri affiderà le redini del centrocampo a Cataldi, il quale sarà affiancato da Guendouzi e Luis Alberto.

Infortunati Lazio, ma non solo: occhio anche al capitolo cessioni

Non solo infortunati, attenzione anche alle strategie del mercato in vista della prossima stagione. Il club biancoceleste dovrà fare i conti con le situazioni legate ai rinnovo di Felipe Anderson e Zaccagni. L’esterno brasiliano, infatti, andrà in scadenza il prossimo giugno e secondo le ultime indiscrezioni avrebbe già raggiunto un accordo di massima con la Juventus. Tuttavia bisognerà aspettare i prossimi mesi per capire con maggiore certezza se la Lazio proverà a rilanciare l’attuale offerta bianconera.

Occhio anche al rinnovo di Zaccagni, il quale andrà in scadenza il prossimo anno. L’esterno offensivo della Lazio piace alla Juventus, ma attenzione anche ad alcune sirene proveniente dalla Liga e Premier League. Più defilato l’interesse del Milan, anche se i rossoneri valuteranno la situazione con grande attenzione nel corso dei prossimi mesi.