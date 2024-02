Nemmeno le fatiche di Champions fermano l’Inter: travolto il Lecce!

La doppietta di Lautaro Martinez, i cambi, una rosa profonda e l’identità vincente: cosi l’Inter ha steso il Lecce.

Una posizione predominante, in termini di punti e di rendimento in campo. L’Inter non ha alcuna intenzione di placare una cavalcata straordinari, che sta dando ai tifosi soddisfazioni importanti e che arrivati alla fine del mese di febbraio pone di sicuro quella nerazzurra tra le squadre più in forma in Europa. Merito di un lavoro importante fatto da Simone Inzaghi nel corso degli ultimi mesi, abile a sfruttare al meglio una rosa lunga, di qualità, in grado di assimilare un’identità chiara che il tecnico ha inculcato a tutta la rosa.

Cosi è venuta fuori una squadra affamata, con voglia di vincere e convincere, dando vita ad una vera e propria fuga in questa fase della stagione. Ancora 9 punti di vantaggio sulla Juventus seconda in classifica, ma anche con una partita in meno ed una tempra da Scudetto e non solo.

L’Inter, infatti, in campionato domina ma anche in Champions League può dire la sua in maniera importante. La vittoria nel match di andata contro l’Atletico Madrid ha confermato quanto quella nerazzurra sia diventata una macchina con poche imperfezioni: le vittorie consecutive sono arrivate a 10 tra campionato, Supercoppa italiana e Champions League. Chi potrà fermare i ragazzi di Simone Inzaghi?

Inter implacabile: Lecce travolto 4-0, Lautaro protagonista con una doppietta

Al momento difficile pensare ad una squadra in grado di placare i nerazzurri, soprattutto se ritmi ed intensità in campo resteranno questi anche per le prossime partite. Quello che evince mette in evidenza una squadra in grado di avere forte continuità in termini di risultati e rendimento. Anche oggi contro il Lecce è stata messa in campo una prova super: la doppietta di Lautaro Martinez intervallata dalla rete di Frattesi e con il gol di De Vrij a chiudere il 4-0 finale.

Un Lecce letteralmente travolto tra le mura amiche, con i pugliesi che arrivavano da due sconfitte consecutive ed avevano bisogno di punti per muovere una classifica che rischia di diventare pericolosa. Contro questa Inter, però, in pochi hanno speranza di portare effettivamente a casa il risultato.

La squadra vince ma non solo: gioca bene, tiene botta tutta la partita e riesce a sfruttare tutta la rosa. Anche con le assenze di giocatori come Thuram e Calhanoglu, Simone Inzaghi ha toccato le corde giuste e messo in campo una formazione vincente. Ed ora il recupero della 21esima giornata che andrà in scena mercoledì: la sfida contro l’Atalanta potrebbe essere la spinta definitiva nella corsa Scudetto.