Napoli-Juve, le possibili mosse di Allegri: ecco chi al posto di Rabiot e McKennie

Napoli-Juventus si avvicina e Massimiliano Allegri sta pensando alle possibili mosse per andare a contrastare l’emergenza a centrocampo. Ecco chi può sostituire Adrien Rabiot e Weston McKennie.

Da un lato il Napoli che deve necessariamente tornare a fare punti in classifica, perché fin troppo lontano dalla zona Champions League. Dall’altro c’è la Juventus che punta a salire il più in alto possibile e, soprattutto, a tornare a giocare in Europa. Per questo motivo il big match sarà un vero e proprio scontro diretto. Massimiliano Allegri dovrà però fare a meno di giocatori del calibro di Adrien Rabiot e Weston McKennie. Ecco come può sostituirli.

Il Napoli sta pian piano ritrovando solidità, anche se l’errore commesso contro il Cagliari che ha poi concesso il gol di Lovumbo al96′, è stato pesante. Calzona sa che bisogna migliorare sulla tenuta soprattutto mentale e spera in un super Victor Osimhen trascinatore contro la Juve.

Dal canto suo Allegri non può e non vuole sbagliare. Ma deve anche far fronte ad assenza di un certo tipo. Contro il Frosinone, all’ultima giornata giocata, Adrien Rabiot ha rimediato una lussazione al dito del piede, mentre McKennie una lussazione alla spalla. Entrambi non potranno perciò esserci per la trasferta al Maradona.

Allegri deve rimaneggiare la formazione: i possibili sostituti degli assenti Rabiot e McKennie contro il Napoli

Contro il Napoli, per la Juventus, sarà quindi emergenza a centrocampo. Non solo per il forfait di Rabiot che ormai del reparto è diventato la colonna portante, registrando 4 gol e 3 assist, ma anche per McKennie che in questa stagione è stato praticamente sempre titolare. Inoltre, lo statunitense nelle ultime 17 partite di fila è stato impiegato sempre per 90′. Secondo ‘Sky Sport’, il tecnico potrebbe sostituirli con Miretti e Alcaraz ma questa non è l’unica soluzione possibile.

O Miretti e il nuovo arrivato Alcaraz prenderanno il posto dei due assenti. Oppure Allegri potrebbe cambiare modulo. Nello specifico o uno dei due possibili sostituti resta fuori e Cambiaso viene adattato come mezzala o Danilo viene avanzato davanti alla difesa in posizione di mediano. Non resta che attendere per comprendere meglio quale decisione sarà presa.