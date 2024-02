Juve, nuove idee per Giuntoli: il rinforzo può arrivare dalla Serie A

La Juventus ragiona già sul futuro e pensa a due possibili profili della Serie A per rafforzare la sua difesa: ecco le ultimissime novità.

La Juventus deve innanzitutto cogliere l’occasione della 26^ giornata di Serie A per tornare a vincere e a fare punti in casa propria contro il Frosinone. C’è infatti un posto in Champions League per la prossima stagione da dover necessariamente conquistare. Nel frattempo, in ogni caso, Cristiano Giuntoli continua a ragionare sul mercato e quindi sul futuro. Il rinforzo può arrivare direttamente dal campionato italiano di massima serie.

La Juventus di sicuro deve lavorare nel migliore dei modi possibili fino alla fine della stagione per portare a casa il miglior risultato possibile. Non è ancora stato deciso niente, ci sono 13 giornate da giocare (14 per chi, come l’Inter, deve ancora recuperare quella persa per la Supercoppa Italiana) e tutto può perciò ancora succedere.

Massimiliano Allegri è perciò costantemente al lavoro con i suoi per tornare a infondere la giusta fiducia. Mentre Cristiano Giuntoli pensa già a come muoversi sul mercato in estate per portare in rosa i giusti rinforzi. In ottica difesa, oltre a Tiago Djalò già arrivato a gennaio, c’è anche un altro profilo da dover acquistare: sono a tal proposito due gli osservati speciali in Serie A.

Juventus a caccia di un altro difensore: idea Calafiori per l’estate ma non è l’unico. Giuntoli pensa anche a Martinez Quarta

A parlare della Juventus e del possibile mercato che potrà svolgersi in estate è stata l’edizione odierna di ‘Tuttosport’. Secondo il quotidiano sportivo, Cristiano Giuntoli starebbe guardando appunto in Serie A per il difensore da portare in rosa l’estate prossima. Il primo giocatore che piace molto è Riccardo Calafiori attualmente al Bologna che lo ha acquistato dal Basilea a 3,5 milioni di euro. Adesso il club rossoblù, in cui è esploso grazie all’intuizione di Thiago Motta di impiegarlo come difensore centrale e non come terzino, lo valuta sicuramente almeno 4/5 volte di più.

Un altro profilo che intriga parecchio è quello di Lucas Martinez Quarta, il cui contratto con la Fiorentina è in scadenza nel 2025. Non sembrano però esserci i presupposti per il rinnovo e la Juve vorrebbe approfittare di questa situazione e inserirsi. Accaparrandosi il suo cartellino a un prezzo di saldo.