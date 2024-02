Il Napoli stende il Sassuolo e ritrova il sorriso: Osimhen spaziale

Il Napoli torna a vincere in trasferta e lo fa contro il Sassuolo: non succedeva dal 25 novembre 2023 con l’Atalanta

Il recupero della 21^ giornata di Serie A per Sassuolo e Napoli si conclude con un 1-6 nettissimo per i partenopei. Eppure la partita era iniziata male per i ragazzi di Francesco Calzona, con i padroni di casa passati in vantaggio con un gran tiro da fuori area di Uros Racic.

Un gol che avrebbe potuto demoralizzare il Napoli, che fino a quel momento non stava demeritando. Però le cose sono andate diversamente e infatti il pareggio è arrivato con Amir Rrahmani su assist di Anguissa dopo un inserimento in area di rigore.

E poi, il Victor-show. Osimhen, infatti, si è scatenato segnando una tripletta. I primi due gol arrivati su assist di Matteo Politano. Prima una girata dopo che l’esterno si è liberato di Doig; poi uno scavino per superare Consigli dopo che Politano ha conquistato palla su un’uscita sbagliata di Matheus Henrique.

Il Sassuolo vive un momento pessimo e nemmeno l’allontanamento di Alessio Dionisi ha dato i suoi frutti. L’impressione è quella di una squadra spenta, che sta perdendo i riferimenti e il rischio di una caduta libera è molto grosso. Al di là della caratura del Napoli che resta molto importante, nonostante una pessima stagione.

Il Napoli ritrova il sorriso, doppietta anche per Kvaratskhelia

La tripletta di Osimhen si è concretizzata a inizio ripresa, con un errore di Tressoldi – partita horror – che ha servito Kvaratskhelia. Da lì è stato un gioco da ragazzi metterla in mezzo per il centravanti nigeriano.

E dopo due partite ‘steccate’, per Kvara sono arrivate delle gioie. Il destro a rientrare dopo l’ennesima palla persa dal Sassuolo, stavolta di Racic, e un tiro al volo al 75′ dopo il corner di Raspadori e Volpato poco lesto nell’allontanare il pallone.

Tanta soddisfazione per Calzona, che conquista la prima vittoria in Serie A da allenatore del Napoli. Non era semplice come il pareggio di Cagliari e soprattutto questo 1-6 servirà ai suoi giocatori per accrescere la propria fiducia in vista del big match con la Juventus del prossimo turno.

Per il Sassuolo, invece, il terzultimo posto è ormai una realtà, e nella prossima giornata c’è il Verona in uno scontro diretto che può avere risvolti drammatici per una o per l’altra squadra. A fine partita, da segnalare la contestazione da parte dei tifosi neroverdi verso la squadra visto il pessimo periodo di prestazioni e risultati.