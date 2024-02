Juve, Ravanelli duro su Chiesa: “Deve cambiare atteggiamento, cammina come un ottantenne”

In casa Juve, in attesa della sfida di domenica contro il Napoli, bisogna segnalare alcune parole di Ravanelli su Federico Chiesa.

Dopo la vittoria dell’Inter di ieri sera allo Stadio San Siro con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, di fatto, il discorso Scudetto si è praticamente chiuso. I nerazzurri, infatti, hanno adesso la bellezza di 12 punti di vantaggio sulla Juventus di Massimiliano Allegri che occupa la seconda posizione in classifica.

Lo stesso tecnico toscano, esattamente dopo il pareggio rimediato allo Stadio Bentegodi contro il Verona, aveva dichiarato che il pensiero di tornare a vincere il campionato non doveva più incidere nella testa dei suoi calciatori. Nel frattempo, la Juve si sta preparando per il big match di domenica prossima dello Stadio Diego Armando Maradona con il Napoli.

La ‘Vecchia Signora’ arriva a questo match dalla vittoria sofferta dell’Allianz Stadium contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Tuttavia, prima della sfida contro il team allenato da Francesco Calzona, in casa Juventus bisogna registrare alcune dichiarazioni di Fabrizio Ravanelli su Federico Chiesa.

Juve, Ravanelli su Chiesa: “E’ fortissimo, ma non può battere punizioni come se fosse un ottantenne”

L’ex attaccante bianconero, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay’, ha infatti parlato così del calciatore del team di Massimiliano Allegri: “Non posso pensare una Juve senza Chiesa, visto che è un grandissimo giocatore, ma deve sicuramente cambiare atteggiamento in campo, deve essere meno insofferente. Non può andare a battere punizioni o calci d’angolo camminando come se fosse un ottantenne”.

Queste parole di Fabrizio Ravanelli, ovviamente, hanno fatto molto rumore tra i tifosi della Juventus. Anche perché Federico Chiesa è al centro di tantissime voci sul mercato. Il suo contratto, infatti, scadrà nel 2025, ma fino a questo momento non c’è stato nessun segnale che possa far pensare ad un prolungamento contrattuale.

Anzi, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna si stanno guardando intorno per sostituirlo. Tra i nomi accostati alla Juventus bisogna inserire vari nomi: da Felipe Anderson e Domenico Berardi, passando per Gudmundsson, a Giacomo Raspadori e Mattia Zaccagni. Nelle prossime settimane, quindi, ci saranno sicuramente degli aggiornamenti sul futuro di Federico Chiesa.