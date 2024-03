Addio Chiesa, piovono conferme: la Juve trema davvero

La rete contro il Napoli ha riportato in auge vecchi rumors. Il futuro del bianconero resta in bilico, non ci sono certezze.

Il posticipo serale del ventisettesimo turno di Serie A ha visto la rinascita del Napoli di Francesco Calzona, abile a ottenere la seconda vittoria consecutiva su una buona Juve, paradossalmente in una delle migliori prove stagionali.

Il club bianconero è partito molto meglio, ha avuto diverse occasioni nel primo tempo, alcune clamorose con Vlahovic e si è trovato quasi con rimpianto in parità all’intervallo. Il Napoli gestiva il pallone, ma faticava a creare ed è migliorato però con il passare dei minuti. Allegri ha lasciato in panchina Yildiz ed ha puntato sulla coppia di esperienza Chiesa-Vlahovic con i due particolarmente in forma.

Il serbo ha sprecato ma ha comunque creato occasioni, l’azzurro è apparso frizzante ed ha infatti siglato la rete dell’1 a 1. Un gran tiro infilatosi dietro Meret, l’ennesima dimostrazione del suo talento. Chiesa non sta vivendo la sua miglior stagione, ma ieri ha giocato bene, soprattutto nella ripresa quando con l’ingresso di Yildiz Allegri lo ha spostato nel ruolo di esterno offensivo. E proprio da li – tra Olivera e Kvaratskhelia – l’azzurro ha colpito. Ottime notizie anche per Spalletti, soprattutto dopo il grave infortunio occorso a Berardi.

Serie A, problemi per il rinnovo di Chiesa

Come riportano i colleghi di Sportmediaset e a dire il vero si avevano queste sensazioni da mesi il rinnovo di Chiesa con la Juve è lontanissimo. Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e in estate o cessione o rinnovo, non ci sono alternative.

Per nessun motivo Giuntoli vuole rischiare di perdere il calciatore a parametro zero. Sul calciatore c’è il Bayern Monaco e ci sono big di Premier League, c’era il Liverpool prima dell’addio di Klopp, ma in società tengono d’occhio la situazione.

La Juve non vuole svenarsi in un rinnovo problematico, Chiesa anche in questa stagione ha avuto problemi fisici e le cifre richieste sembrano fuori luogo visto il rendimento del calciatore; in questa stagione Federico ha totalizzato 7 reti in 22 presenze, un pò poco e il calciatore chiede cifre insormontabili rispetto ai nuovi standard Juve e per questo al momento sembra davvero dura la permanenza.

Inoltre gli innesti di Yildiz e Soulè cambiano le gerarchie in casa bianconera e il club potrebbe ritrovarsi Chiesa già in casa. Il futuro di Chiesa è tutto da scrivere, ma la Juve al momento è sempre più lontana.