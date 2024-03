Valanga di gol per le italiane in Europa: sorridono tutti in EL e Conference

Una giornata molto positiva per le squadre italiane in Europa: risultati importanti in Europa League e Conference League.

Un giovedì di sicuro positivo per le italiane in Europa. Dopo la sconfitta con annessa eliminazione della Lazio contro il Bayern Monaco, ci si aspettava una ripresa da parte dei nostri club. E cosi, nel giovedì di Europa League e Conference League, sono finalmente arrivati risultati positivi.

Bene la Roma di De Rossi, che ha travolto un Brighton in netta difficoltà e con tante assenze. La squadra giallorossa, però, si è imposta con la personalità di chi ha finalmente trovato la squadra giusta, costruito un’identità salda e convincente. L’attuale tecnico della squadra capitolina è riuscito a dare grande vitalità ad uno spogliatoio intero, arrivando anche a conquistare un risultato importante come quello di stasera all’Olimpico contro la squadra di De Zerbi.

“Io non ho fatto chissà cosa, si è solo incanalato tutto nel migliore dei modi. Io sono felicissimo. La squadra è forte e abbiamo attaccanti straordinari. Tratto i ragazzi da esseri umani e loro rispondono sul campo con prestazioni incredibili”, ha detto De Rossi a fine partita come riportato anche da ‘SportMediaset’.

Un De Rossi consapevole della forza dei suoi ragazzi, ma anche pronto a prendersi sulle spalle la responsabilità di una piazza che adesso guarda avanti con grande fiducia. La stessa fiducia con la quale guarda avanti anche il Milan, vittorioso nel suo ottavo di finale contro lo Slavia Praga.

Roma, Milan e Fiorentina: quanto gol in Europa!

La squadra rossonera si è imposta con grande personalità contro uno Slavia Praga sulla carta nettamente inferiore sotto il punto di vista dei valori individuali. I ragazzi di Pioli sono riusciti a mettere in campo una prestazione di grande qualità. Unico rimpianto? Aver subito due gol che dovranno costringere i rossoneri a stare molto attenti nella gara di ritorno in quel di Praga.

Sorride anche Vincenzo Italiano. Le cose vanno bene in Europa League ma anche in Conference, dove la Fiorentina è riuscita a superare per 4-3 il Maccabi Haifa. Nel finale la rete di Barà che ha sancito la vittoria della viola che, adesso, dovrà confermarsi al franchi dopo aver trovato la vittoria fuori casa.

Una serata molto positiva per le italiane che sono riuscite anche a firmare una marea di gol: ben 12 in tre partite, tutte sono riuscite a segnare praticamente quattro gol. Tiene il miglior scarto la Roma che è riuscita a non subire nemmeno una rete.