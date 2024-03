Juventus, avanti tutta per Felipe Anderson: in cantiere altri due colpi

La Juventus pensa già ai colpi da concretizzare durante l’estate. In cantiere un colpo per ogni reparto: i nomi.

La Juventus pensa già alla prossima sessione del mercato. La stagione può ancora regalare la qualificazione in Champions e la Coppa Italia tuttavia il club, consapevole delle criticità emerse in questi mesi, si è attivato al fine di individuare i giocatori da portare in estate a Torino al fine di rendere maggiormente competitiva ad alti livelli la rosa. Un restyling completo, che riguarderà tutti i reparti.

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, i riflettori risultano puntati su Ousmane Diomande di proprietà dello Sporting Lisbona. L’interesse nei confronti del 20enne (che ha ben figurato nel recente match di Europa League contro l’Atalanta) risulta concreto e nell’operazione può rientrare Kaio Jorge, molto apprezzato dalla società lusitana. Viva, poi, l’opzione Lloyd Kelly legato al Bournemouth fino al 30 giugno. Gli inglesi hanno provato più volte a convincerlo a firmare il rinnovo, senza però riuscire nell’intento.

Il 25enne, di conseguenza, sarà libero di trasferirsi a parametro zero in un’altra formazione. La Vecchia Signora si è iscritta alla corsa ma dovrà guardarsi da una folta concorrenza, di cui fa parte anche il Milan. A centrocampo, invece, il grande obiettivo risponde al nome di Teun Koopmeiners cresciuto a livello esponenziale sotto la gestione di Gian Piero Gasperini al punto da diventare tra i migliori esponenti del ruolo nel panorama calcistico internazionale.

Juventus, tris di colpi: Giuntoli ha le idee chiare

L’olandese (autore di 10 reti e 4 assist in 32 apparizioni complessive) ha una valutazione superiore ai 50 milioni tuttavia il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in sede di trattativa, proverà a mettere sul piatto il cartellino di Fabio Miretti in modo tale da abbassare la quota cash. Per potenziare l’attacco, infine, il manager ex Napoli sta pensando a Felipe Anderson la cui avventura alla Lazio sta per volgere al termine.

Il contratto del brasiliano scade tra tre mesi e finora le varie proposte avanzate dai biancocelesti non sono bastate a produrre la fumata bianca. Il divorzio appare inevitabile, con la Vecchia Signora che ha già provveduto ad attivare i contatti con il suo entourage. Giuntoli, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Tuttosport’, si è detto pronto a garantirgli un triennale da 3 milioni netti all’anno. Ora si attende la replica del 30enne, che di recente aveva fatto sapere ai bianconeri di ambire ad un quadriennale a cifre più alte. Le interlocuzioni proseguiranno ma la Juve vuole chiudere la pratica in tempi brevi.