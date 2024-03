L’Inter di Inzaghi non si ferma più: Champions e non solo, i tifosi vogliono un nuovo record

L’Inter nel 2024 sa solo vincere. I numeri della formazione di Simone Inzaghi sono sempre più clamorosi, i nerazzurri non si fermano più.

In tanti avevano segnato questa data come quella del possibile primo stop, ma anche stavolta sono stati smentiti. L’Inter di Simone Inzaghi non si ferma e in questo 2024 – fino ad ora – ha solo vinto. Anche al Dall’Ara, contro un Bologna in formissima, i nerazzurri hanno vinto con un 1 a 0 importante e so saliti momentaneamente a +18 sulla Juventus, in attesa dei match di oggi.

E’ la terza volta nella sua storia che l’Inter vince 10 gare consecutive in campionato, non è di certo cosa da poco e i nerazzurri sembrano non avere alcuna intenzione di fermarsi. 75 punti in 28 giornate di Serie A e solo l’Inter di Mancini nel 2006/2007 ha fatto di più, in quella che viene comunque ricordata come un’annata particolare (subito post Calciopoli). L’Inter ha fatto un discreto turnover a Bologna ed ha vinto comunque.

Fa riflettere tutto questo, i nerazzurri hanno finito la gara con il centrocampo e l’attacco ricco di riserve, ma sono riusciti a vincere – senza neanche troppo patemi – contro la squadra più in forma del campionato, reduci da vittorie importanti come quella di Bergamo.

I numeri dell’Inter sono davvero pazzeschi e anche il gol di Bisseck, su assist di Bastoni (il famoso gol da terzo a terzo di difesa) lascia un motivo in più ai tifosi ed ad Inzaghi per sorridere.

Inter, Atletico e Conte nel mirino

L’unica nota negativa del match di ieri è sicuramente l’infortunio di Arnautovic, fondamentale nelle rotazioni offensive di Inzaghi. Se per il campionato sembra ormai appurato essere solo una questione di record la principale preoccupazione riguarda la Champions League, mercoledi sera andrà in scena la sfida contro l’Atletico Madrid, la più importante di questa stagione e un’eliminazione rovinerebbe in parte tutto il bello che la squadra sta dimostrando sul campo.

Premettiamo che al Wanda sarà durissima, i Colchoneros sono avversario temibili ma l’Inter è pronta e spera di fare l’ennesima impresa di una stagione eccezionale. Anche chissà per coltivare qualche sogno in chiave Europea dove i nerazzurri appaiono inferiori a pochi.

In Italia lo scudetto ormai è questione di settimane, qualche tifoso lo sogna anche nel derby, ma Inzaghi potrebbe provare a puntare un ultimo sfizio, battere il record dei 102 punti del rivale Conte, proprio colui che ha sostituito in nerazzurro e che più volte lo ha messo al centro della polemica. Insomma Inzaghi può fare ancora la storia, da Madrid e non solo. I tifosi sognano con lui.