Milan, le big d’Europa vogliono Camarda: può firmare il primo contratto da professionista

Il Milan oggi ha battuto l’Empoli e si prepara alla difficile trasferta di Praga: ma tiene banco nel club rossonero il discorso Camarda

La vittoria del Milan contro l’Empoli ha dato una importante iniezione di fiducia alla squadra in vista della trasferta di Europa League con lo Slavia Praga. Soprattutto perché è arrivata senza Rafael Leao – che scontava un turno di squalifica – e Olivier Giroud da titolari, che saranno a disposizione di Pioli giovedì.

Se la corsa allo scudetto è sfumata prima di diventare credibile, quella al secondo posto è più accesa che mai visto il periodo che sta vivendo la Juventus. Non bisogna, però, dimenticare che il Milan è impegnato sulla questione relativa a Francesco Camarda, che proprio oggi ha compiuto 16 anni e che può firmare il primo contratto da professionista.

Camarda ha passato praticamente la sua infanzia nel settore giovanile del Milan, che lo ha coccolato e aspettato fino all’esordio in Serie A. Il giusto premio per un giocatore che ha segnato oltre 500 gol nel settore giovanile dei rossoneri, con alcune perle in Youth League che hanno fatto il giro del mondo, compreso il meraviglioso gol in rovesciata contro il PSG.

Milan, difficoltà per la firma di Camarda

Le ultime indiscrezioni confermano che ci sono delle difficoltà per la firma di Camarda sul primo contratto da professionista. Classe 2008, il centravanti rossonero può firmare il solito triennale che si riserva ai giocatori minorenni dai sedici anni, ma non c’è l’accordo economico tra l’entourage e il Milan. Una situazione che fa molto comodo a diverse big d’Europa.

In Italia, a mettere nel mirino Camarda sono state Juventus, Inter e Roma. Ma è dall’estero che arrivano gli interessamenti più invitanti. E’ noto da tempo quello del Borussia Dortmund, che lo aggregherebbe alla formazione ‘Primavera’ per poi valutare un impiego in prima squadra. Mentre il Manchester City può prenderlo e girarlo in prestito a qualche club satellite del City Football Group, Palermo compreso, come riferito da ‘Sportmediaset’.

E dalla Francia rimbalzano le voci dell’interessamento del PSG per Camarda, con Luis Campos al lavoro per portare dei giovani talenti per rinforzare il settore giovanile parigino. E probabilmente quel gol in Youth League ha fatto una grande impressione al Paris. Il Milan comunque si ritiene fiducioso sul fatto che alla fine possa trovarsi un accordo per proseguire insieme con il centravanti italiano classe 2008.