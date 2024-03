L’Inter è pronta a diventare la squadra più costosa della Serie A

L’Inter sta dominando la stagione, e ha già pronti i colpi per restare ai vertici in futuro. Ma i costi di gestione si dovranno necessariamente alzare.

La pratica scudetto sembra ragionevolmente già archiviata, anche se siamo solo a inizio marzo, e domani sera l’Inter si giocherà l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Il 2023/2024 si appresta quindi a confermarsi un’altra stagione di successo per la formazione nerazzurra, che nonostante i problemi economici da tempo discussi continua a procedere a tutta velocità. Marotta e il suo staff lavorano per mantenere alto il livello di competizione della squadra, con nuovi colpi già quasi sicuri.

Questo progetto di crescita tecnica e sportiva, però, sta andando di pari passo con un graduale aumento della spesa per gli stipendi. D’altronde, il piano di Marotta non è mai stato quello di andare al risparmio, ma piuttosto di scegliere profili giusti anche facendo spese importanti in termini d’ingaggio, lavorando sui parametri zero. Casi come Calhanoglu e Thuram sono assolutamente esemplificativi di questa strategia.

Per la prossima stagione, sappiamo già per certo che l’Inter aggiungerà alla propria rosa altri due giocatori di primo piano in arrivo a zero: Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. I due dovrebbero guadagnare rispettivamente 4,5 e 3 milioni, ma non saranno gli unici ritocchi al budget. La più importante è rappresentata dal nuovo stipendio che verrà accordato a Lautaro Martinez, che rinnoverà probabilmente a 8 milioni l’anno. Ed è probabile che anche Barella e Dimarco vedranno crescere i propri ingaggi.

Acquisti e rinnovi: l’Inter avrà il monte ingaggi più alto della Serie A

È vero che, nel frattempo, qualcuno potrebbe lasciare la squadra, come ad esempio Alexis Sanchez, che attualmente percepisce 2,8 milioni netti a stagione. Ma nonostante questo, il monte ingaggi nerazzurro aumenterà notevolmente nella prossima stagione. Secondo la stima fatta dalla ‘Gazzetta dello Sport’ passerà dagli attuali 119,5 milioni lordi a stagione a ben 132,2 milioni. Un balzo in avanti di oltre 10 milioni, che renderà l’Inter la squadra più costosa del campionato italiano.

Ad oggi, questo primato spetta alla Juventus, che però si ritrova ora con un monte ingaggi di “soli” 126 milioni di euro, considerando anche lo stipendio ai minimi di Pogba. L’Inter quindi scavalcherebbe i bianconeri, di fatto certificando i motivi per cui è prima in classifica in Serie A. Difficilmente la Juve potrebbe tenere il passo sugli stipendi nella prossima stagione, viste le politiche di spending review che sta adottando Giuntoli nel club torinese.