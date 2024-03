Terremoto Lazio, ora è ufficiale: il club ha accettato le dimissioni di Sarri, ora il sostituto

L’addio adesso è ufficiale. La Lazio ha accettato le dimissioni di Maurizio Sarri: spunta anche il nome del sostituto.

Un terremoto destinato a far discutere. Maurizio Sarri ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Lazio. Come un fulmine a ciel sereno, l’allenatore toscano ha cosi deciso di interrompere la sua esperienza sulla panchina biancoceleste, il tutto in concomitanza con la sconfitta patita in campionato contro l’Udinese.

Certo, anche l’eliminazione dalla Champions League ha creato un po’ di rumore mediatico: la sensazione, infatti, era che si poteva fare qualcosa in più nonostante il blasone di quella che è la squadra tedesca. Ben quattro sconfitte consecutive tra campionato in Champions, un andamento tremendamente altalenante negli ultimi mesi e tanti punti persi per strada.

La pressione attorno alla Lazio ed al suo ormai ex allenatore era diventata probabilmente insostenibile per un Sarri che già da tempo sembrava non più sulla stessa lunghezza d’onda della società. Da qui l’idea di dimettersi, gesto che nel calcio moderno trova pochi emulatori. All’inizio sembrava che il club stesse prendendo tempo, evidentemente non sicuro di accettare le dimissioni. Poi la notizia degli ultimi minuti: l’addio è ufficiale.

Lazio-Sarri, dimissioni accettate: chi ora al suo posto?

La società capitolina, infatti, ha deciso di accettare le dimissioni di Sarri che dunque non sarà più l’allenatore della Lazio. Un epilogo quasi inaspettato fino a qualche mese fa, visto il secondo posto della scorsa stagione ed una squadra che sembrava essere entrata in simbiosi con il tecnico.

Eppure, nemmeno questo è bastato per evitare la separazione a campionato in corso. Un problema chiaramente considerevole per la stessa Lazio, che adesso dovrà capire come muoversi per non lasciare la squadra in balia delle onde.

Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, ci sarebbero già dei nomi sulla lista dei dirigenti. Tommaso Rocchi è senza dubbio il primo: sarebbe lui, infatti, il primo indiziato a prendere il posto dell’allenatore ex Napoli, Juventus e Chelsea. Da capire, ovviamente in quanto tempo il club riuscirà a chiudere un potenziale accordo, ovemai lo stesso Rocchi sia davvero il prescelto.

Tifosi biancocelesti ovviamente divisi: sui social sono tantissimi commenti di sostegno per Maurizio Sarri, in molti hanno anche evidenziato come la decisione di dimettersi sia ormai diventata rarissima nel mondo del calcio moderno. C’è chi, tra l’altro, nell’ambiente biancoceleste vede con gran favore l’approdo di Rocchi.