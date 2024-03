Infortunati Juventus, le novità su Rabiot e Alcaraz e il caso Kostic

Tengono banco gli infortunati in casa Juventus in vista della 29^ giornata. Dopo il recupero di McKennie, Allegri spera di riabbracciare anche Rabiot in occasione del match contro il Genoa. Occhio alle ultime novità dall’infermeria

Come sta Rabiot? Trapela ottimismo sulle condizioni del centrocampista francese in vista della prossima sfida tra Juventus-Genoa, match valido per la 29^ giornata di Serie A. Il centrocampista francese potrebbe tornare a lavorare in gruppo già nella giornata di domani. Sono attese conferme nel corso delle prossime ore, ma trapela massima fiducia e ottimismo.

Rabiot potrebbe tornare a disposizione di Allegri per il match contro il Genoa e riprendere posto in mezzo al campo. In caso contrario, attenzione alla candidatura di Miretti, ma anche quella di Nicolussi Caviglia. In caso di titolarità dell’ex Parma e Salernitana, infatti, Locatelli potrebbe agire da mezz’ala e non da regista. Anche in questo caso, però, Allegri deciderà il da farsi solamente dopo l’ultimo allenamento di rifinitura. Più complicato il recupero di Alcaraz, il quale potrebbe tornare a disposizione solamente tra circa 15 giorni.

Riprendendo il discorso su McKennie, invece, il centrocampista texano ha recuperato dal recente problema alla spalla, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe sottoporsi a un’operazione a fine stagione. Nessuna conferma a riguardo, sono attese novità nel corso delle prossime settimane.

Infortunati Juventus, ma non solo: occhio al caso Kostic

Non solo infortunati, attenzione anche alla situazione legata a Kostic. L’esterno serbo, infatti, dopo aver perso il posto da titolare in favore Iling Junior, non ha trovato spazio neanche nel corso dell’ultimo match. Nessuna chance neanche da subentrante per l’ex Francoforte e caso ormai aperto.

Lo stesso Allegri, intervenuto nel post gara di Juventus-Atalanta, ha confermato che l’esclusione di Kostic va ricondotta a una semplice scelta tecnica. Bisognerà capirà se il tecnico della Juventus continuerà su questa falsariga anche in vista delle prossime giornate. Qualora Kostic dovesse perdere definitivamente il posto da titolare, non è escluso che l’esterno serbo possa valutare l’addio e cessione in vista della prossima estate.