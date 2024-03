Juventus spettatrice interessata di Atletico-Inter: doppio colpo per Giuntoli

La Juventus pensa alle prossime operazioni in entrata. Occhi puntati sul match di stasera Atletico Madrid-Inter.

Sospiro di sollievo in casa Juventus. L’eliminazione del Napoli in Champions League per mano del Barcellona ha infatti consentito ai bianconeri di qualificarsi alla prima edizione del Mondiale per club, al via il 15 giugno 2025 negli Stati Uniti. I 50 milioni garantiti dalla partecipazione alla kermesse rappresentano una boccata d’ossigeno importante per la Vecchia Signora, che ora potrà iniziare a ragionare in termini concreti sulle prossime operazioni in entrata.

L’idea del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è quella di sottoporre la rosa ad un profondo restyling, teso a sanare le criticità emerse in questi mesi e rendere il gruppo maggiormente competitivo ad alti livelli. In primis, si andrà a caccia di un elemento box-to-box abile sia in fase di recupero del pallone che nella finalizzazione. Il preferito del manager risponde al nome di Teun Koopmeiners, valutato dall’Atalanta intorno ai 50 milioni.

Cifra, questa, che il dirigente intende raggiungere utilizzando i proventi delle cessioni in Premier League di Matias Soulé e Weston McKennie. In corso, poi, il casting volto ad individuare il rinforzo più adatto da destinare al reparto offensivo: in pole position c’è Felipe Anderson, legato alla Lazio fino al termine della stagione e non intenzionato a firmare il rinnovo. I contatti tra le parti sono già scattati, con Giuntoli che ha messo sul piatto un triennale da 3 milioni netti all’anno. Ma non finisce qua.

Juventus, occhi puntati su Atletico Madrid-Inter: il piano di Giuntoli

Diversi, infine, i colpi relativi al pacchetto arretrato alla luce dei possibili addii di Gleison Bremer (piace al Manchester United), di Dean Huijsen e di Daniele Rugani. Nel mirino, in particolare, sono finiti due calciatori di proprietà dell’Atletico Madrid che stasera, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, affronterà l’Inter capolista della Serie A. Parliamo di Mario Hermoso e Reinildo Mandava.

Il centrale 28enne è in scadenza e, pur avendo trovato grande continuità (35 apparizioni), appare orientato a cambiare aria e a trasferirsi a parametro zero in un altro club di prima fascia. L’accordo tra i Colchoneros ed il terzino 30enne terminerà invece nel 2025 ma, anche in questo caso, la trattativa si è fermata. Giuntoli punta quindi al doppio colpo e in televisione avrà modo di visionarli nel dettaglio contro un’avversario di alto calibro. Poi in caso di prestazioni positive da parte di entrambi, scatterà il blitz decisivo.