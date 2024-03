Mercato Inter, acquisti e cessioni: le decisioni su Sanchez e Arnautovic

Il mercato dell’Inter potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, la società nerazzurra avrà modo di programmare le strategie per la prossima stagione: occhio agli acquisti e cessioni della prossima estate

Come cambierà l’Inter in vista della prossima stagione? Cresce l’ottimismo per il rinnovo di Lautaro Martinez. L’argentino è pronto a dire sì al nuovo matrimonio e programmare il futuro a tinte nerazzurre. Occhio, però, al capitolo cessioni: resta in bilico il futuro di Sanchez, così come quello di Arnautovic. L’arrivo di Taremi dal Porto, potrebbe coincidere con la cessione dell’ex Bologna. Non è escluso che Sanchez, invece, possa restare agli ordini di Inzaghi anche in vista della stagione 2024/2025.

Attenzione anche alla situazione difensori. Escluso l’addio di Bastoni, mentre resta da capire quale saranno le decisioni su Acerbi e De Vrij. Non è escluso che uno dei due, in caso di offerta vantaggiosa, possa lasciare l’Inter in vista della prossima estate, soprattutto dopo l’ottimo impatto di Bisseck.

Da valutare anche le possibili offerte irrinunciabili per Barella. Il centrocampista nerazzurro piace a diverse squadre di Premier League. Di fronte a un’offerta da circa 80 milioni di euro l’Inter potrebbe anche tentennare. Ad oggi, però, la volontà non è quella di rinunciare all’ex Cagliari.

Mercato Inter, Taremi in coppia con Lautaro Martinez

L’arrivo di Taremi potrebbe cambiare anche le gerarchie dell’attacco nerazzurro della prossima stagione. L’attuale centravanti del Porto potrebbe agire in coppia con Lautaro Martinez, con Thuram prima alternativa. L’attaccante francese, di fatto, potrebbe giocarsi un posto da titolare con Taremi, ma la sensazione è che il centravanti del Porto possa sposarsi alla perfezione con il Toro, arricchendo l’attacco interista di forza fisica e fiuto del gol.

Per quel che riguarda il capitolo acquisti, inoltre, attenzione al possibile investimento sulla fascia destra in caso di addio a Dumfries. L’esterno olandese piace in Inghilterra e Liga, ma l’Inter prenderà in considerazione solamente offerte dai 40 milioni di euro a salire. Sono attese novità nel corso dei prossimi mesi.