Dal padel a Milan-Roma: Candela e Di Biagio si raccontano alla ‘LPL Paris Cup – Road to Dubai’

Vincent Candela e Luigi Di Biagio hanno parlato di padel e di Milan-Roma nel corso dell’evento a Parigi.

Il padel è uno sport in costante espansione e sono sempre di più i calciatori e gli ex calciatori a giocare a questo nuovo dinamico sport. Tra questi ci sono due ex calciatori della Roma, Vincent Candela e Luigi Di Biagio, impegnati nella Legends Padel League.

In queste ore i due sono impegnati a Parigi nella ‘LPL Paris Cup – Road to Dubai’, torneo delle leggende del padel organizzato dalla LPL. Tante curiosità e i due hanno parlato ai nostri microfoni, parlando della loro passione per questo sport e in vista di Milan-Roma, match di andata dei Quarti di Europa League. Ecco le loro dichiarazioni, apre Candela:

“È sempre un piacere ritrovarci da ex calciatori, il Padel in Francia è arrivato un po’ dopo ma è in crescita e sarà importante anche oggi”. Di Biagio prosegue: “Siamo a casa di Vincent, ci ritroviamo come vecchi compagni di squadra e avversari, il padel ci permette di divertirci e di sudare e anche di mangiare.

Competitivi? Vogliamo sempre vincere, non facciamo i falsi moralisti ma ci divertiamo. Cerchiamo di vincere in tutti i modi e il divertimento la fa da padrone”. Candela prosegue: “È vero, siamo competitivi da quando siamo nati, la nostra carriera calcistica è finita, capisco con l’età che essere troppo competitivi diventa un difetto, ma ci divertiamo. Quella è la priorità”.

Dal padel al calcio, De Rossi e Candela si raccontano

Poi i due calciatori proseguono e Di Biagio spiega: Legame tra Padel e calcio? “Io ho sempre pensato del 90 % dei giocatori a Padel si muovono come facevano a calcio e giocano nella stessa maniera. Vincent più fantasista e io più lavoratore, il Padel è molto più vicino al calcio di quello che si possa pensare, anche nella gestione della pallina”.

Candela conferma: “Il calcio è uno sport più di squadra, qui anche in due capita di scontrarsi ed è una cosa più singola”. Non poteva mancare un riferimento a Milan-Roma:

“Domani assisteremo al match, noi vorremmo passasse la Roma ma per una serie di motivazioni vedo il Milan favorito”. Candela prosegue: “Va detto però, il Milan ha la storia dalla sua ma Pioli è sotto esame. De Rossi ha vinto il derby e la squadra è carica, credo che possa fare la differenza. Noi tifiamo Roma e speriamo di vedere una bella partita”.

Sul futuro di De Rossi: “Spero nel rinnovo ma credo che ormai l’abbiamo perso sul Padel. Era diventato davvero forte a giocare e credo che avrà fatto qualche passo indietro”. Di Biagio ha concluso: “Spero che possa allenare la Roma ma nel caso non sia così io credo lui abbia tante possibilità comunque.

Champions? Ci sono tanti scontri diretti ma per me ce la può fare. Credo abbia la possibilità di arrivarci”. Su Leao e Dybala Candela spiega: “Sono davvero molto diversi, Dybala è un dieci mentre Leao ha anche forza e velocità oltre la tecnica ed è uno è un nove”.