L’Inter è Campione d’Italia: con la 2ª stella scrive la storia della Serie A

Dal Napoli all’Inter, c’è il passaggio di consegna del testimone: i nerazzurri vincono lo scudetto, la seconda stella, e scrivono la storia in Serie A.

L’Inter ha vinto, con cinque giornate di anticipo, lo Scudetto per la stagione 2023/24. Ha aggiunto così la fatidica seconda stella al suo albo d’oro, arrivando a conquistare per la 20ª volta il titolo di Campione d’Italia. E l’ha fatto scrivendo la storia: mai nessun club, nel campionato italiano di massima serie l’aveva vinto in un Derby. Non c’è stata musica tecno che abbia tenuto a San Siro: in casa del Milan la vittoria è stata nerazzurra.

All’Inter serviva una vittoria per poter vincere il 20° Scudetto della sua storia e contro il Milan, a San Siro, ha ottenuto tre pesantissimi punti. Il Diavolo padrone di casa ha visto vincere il titolo ai nerazzurri e, nonostante i tentativi di coprire il tutto con la musica tecno ad alto volume, i festeggiamenti non sono mancati. Anzi.

Milano e l’Italia si sono colorati di nero e di azzurro. In uno scudetto che è diventato subito storia, visto che mai prima d’ora nessun club aveva vinto il campionato in un Derby. L’Inter stessa ci è andata vicina più volte nel corso degli anni. Ma ci è riuscita solamente con capitan Lautaro Martinez e con il mister e il mentore Simone Inzaghi.

Una rivincita per tutti quei giocatori che erano già in rosa nel 2022, quando il Bologna fu fatidico e il Milan andò a compiere il sorpasso decisivo. Due anni dopo è arrivata la ‘rivincita’ per Steven Zhang e l’intera società. I gol, nella serata di ieri sono stati di Francesco Acerbi e Marcus Thuram. Ma la vittoria è stata quella di un gruppo. Un gruppo incredibile.

L’Inter vince lo Scudetto con 5 giornate di anticipo: Milano si colora di nero e di azzurro. Le dichiarazioni di Zhang e non solo

Subito dopo la certezza della vittoria dello Scudetto, Steven Zhang ha inviato il proprio videomessaggio in cui ha dichiarato: “Oggi è un giorno speciale, un giorno storico per tutta la Grande Famiglia Nerazzurra. Il giorno in cui abbiamo il cuore pieno di gioia perché l’Inter ha raggiunto un traguardo a cui solo pochi possono ambire […] Continuiamo questo viaggio meraviglioso, perché la nostra realtà sia gloriosa tanto quanto i nostri sogni. Forza Inter sempre!“.

Dal canto suo, Simone Inzaghi ha dichiarato: “Abbiamo fatto qualcosa di incredibile, i meriti sono da dividere con la squadra, la dirigenza, i collaboratori, i tifosi e al presidente che c’è sempre stato. E alla mia famiglia: a volte mi sono portato il lavoro a casa e loro sono stati importantissimi”. Finalmente, dopo una stagione incredibile in campionato, l’Inter si può godere il panorama.

A queste si sono poi unite le parole dei diversi giocatori. Da Hakan Calhanoglu a Lautaro Martinez, da Federico Dimarco a Nicolò Barella, da Davide Frattesi e tutti i più ‘piccoli’ del gruppo: tutti hanno mostrato il proprio orgoglio. La propria gioia. La propria soddisfazione. Il tempo ha premiato l’Inter, che ora si gode la festa.