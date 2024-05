Doppio colpo Juve, Giuntoli pesca la rivelazione del campionato: è un vero talento

Ottenuta la qualificazione in Champions League in casa Juve si lavora in vista della prossima stagione. Nel mirino due talenti.

Con un pari ottenuto nel finale e l’ennesima prestazione deludente in campionato la Juve si è comunque garantita il pass per la prossima Champions League. Il futuro di Allegri resta appeso ad un filo e probabilmente neanche una vittoria in Coppa Italia cambierà le cose, a fine stagione è pronta una rivoluzione.

L’obiettivo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, alle prese finalmente con il primo mercato da protagonista, è abbassare i costi, provare a cedere i calciatori con ingaggi troppo pesanti e pescare giovani talenti in Italia e in giro per l’Europa. Il club ha le idee chiare e il ds vuole stupire davvero tutti.

In difesa la priorità è Calafiori, calciatore che potrebbe arrivare in coppia con Thiago Motta mentre per il reparto offensivo Giuntoli ha messo nel mirino due giovani talenti, calciatori che hanno brillato nell’ultima stagione nella Liga spagnola.

Giuntoli sogna un doppio colpo dalla Liga, uno dal Girona, club di proprietà del City Group, e rivelazione dell’ultimo campionato spagnolo. Il Girona è un mix tra gioventù ed esperienza, la Juve starebbe valutando l’affare e nelle ultime ore il club bianconero avrebbe messo nel mirino due calciatori in particolare.

Calciomercato Juve, Giuntoli punta Greenwood e Savio

Come riporta la Gazzetta dello Sport il club bianconero sarebbe fortemente interessato a due calciatori, uno del Getafe e l’altro del Girona, ovvero il ‘Golden Boy’ Mason Greenwood e il talento Savio, classe 2004 in prestito al Girona ma di proprietà del Troyes. Entrambi i calciatori sono in prestito, anche Greenwood lo è, ma è reduce da un’esperienza complicata allo United (anche per vicende extracalcistiche) ed entrambi i club vogliono trattenerlo.

Più semplice la riconferma di Savio mentre riguardo la vicenda Greenwood il presidente del Getafe ha spiegato: “Lui vuole restare con noi un altro anno e noi siamo d’accordo. Ciò che posso dire è che quasi sicuramente, direi al 90 %, Greenwood resterà al Getafe”.

Ancora più complicata la vicenda Savio con il calciatore che piace a tutta Europa e anche il City sta monitorando la situazione. Giuntoli sogna il colpaccio, ma l’affare si preannuncia tutt’altro che semplice.