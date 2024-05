Allegri vince ancora di ‘corto muso’, la Coppa va alla Juve. Atalanta ko in finale

Da pochi minuti è terminata la finale di Coppa Italia tra l’Atalanta e la Juventud con il risulato di 0-1 in favore dei bianconeri.

Pronti, via e la Juventus va subito in vantaggio. Al 4’, infatti, c’è un lancio di Cambiaso per Vlahovic che, sfuggito ad Hien, si presenta davanti a Carnesecchi e realizza il gol che porta davanti la ‘Vecchia Signora’.

L’Atalanta subisce il colpo e, su azione da calcio d’angolo, Gatti al 9’ è pericoloso con un colpo di testa che termina di poco alto sopra la traversa. Il primo sussulto atalantino arriva un minuto dopo con il tiro di Lookman respinto dalla difesa della Juventus. La squadra di Gian Piero Gasperini continua ad attaccare, ma i bianconeri riescono a difendersi bene.

Al 34’ ci prova De Ketelaere, ma la sua conclusione termina larga sul fondo. La grande occasione arriva al 45’ con Pasalic che, però, vede respingersi la sua conclusione da un bravo Gatti.

L’Atalanta tenta di pareggiare, ma la Coppa Italia è dellla Juventus

La ripresa, iniziata con il cambio tra De Ketelaere ed El Bilal Touré, vede un’altro tiro di Lookman deviato dalla difesa della Juventus. L’Atalanta aumenta la propria pressione e ci prova prima con Koopmeiners e poi con Tourè, ma questi tentativi non portano al gol del pareggio. Anzi, al 64’ la squadra di Max Allegri è pericolosa con Vlahovic, che viene fermato da de Roon.

L’Atalanta va vicino al gol del pareggio con Miranchuk che, da ottima posizione, manda alto un cross basso dalla sinistra da parte di Ruggeri. Un minuto dopo viene annullato dal VAR un gol di Vlahovic per un fuorigioco davvero millimetrico. All’80’, la ‘Dea’ colpisce un palo esterno con l’ennesimo tentativo di Lookman. La Juve, però, risponde e prende un’incredibile traversa con Miretti appena quattro minuti dopo.

Negli ultimi minuti ci sono i tentativi dell’Atalanta di pareggiare, ma da segnalare c’è solo l’espulsione di Max Allegri per delle durissime proteste nei confronti della direzione arbitrale di Maresca. La Juve, quindi, riesce a vincere la sua 15esima Coppa Italia.